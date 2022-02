OPPO Watch Free arriva in Italia: lo smartwatch tutto stile debutta su Amazon

OPPO ha recentemente portato sul mercato Global il suo smartwatch Watch Free, che non ha tardato ad arrivare anche in Italia. Infatti, il nuovo wearable che punta allo stile, senza rinunciare allo sport, è già disponibile all'acquisto su store come Amazon.

OPPO Watch Free: come acquistare in Italia il nuovo smartwatch del brand

Watch Free è uno smartwatch che, a differenza di OPPO Watch, ha forme più allungare e punta quindi a polsi che non rinunciano alla moda ed al lifestyle più frenetico. Tra l'altro, il display non si nega una tecnologia AMOLED da 1.64″ ad alta risoluzione. In più, il cinturino è di tipo medicale e pensato per rimanere comodi tutto il giorno.

Quanto alle sue funzioni principali, OPPO Watch Free punta a portare all'utente un quadro completo del proprio sonno, grazie alla tecnologia OSleep, che permette un monitoraggio delle nostre dormite in ogni loro fase. Questo anche grazie ad un'azione congiunta di sensori e algoritmi. Presenti poi ovviamente il monitoraggio della frequenza cardiaca ed un sensore di movimento a 6 assi, utile per gestire le oltre 100 modalità sportive incluse. Il tutto, con una ottima autonomia fino a 14 giorni.

Ma dove possiamo acquistare il nuovo smartphone del brand? OPPO Watch Free debutta in Italia sia sullo store ufficiale, sia nei rivenditori autorizzati e anche su Amazon, dove è in pre-ordine. Trovate il link qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

