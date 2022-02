Addio Facebook e Instagram in Europa: la minaccia di Meta

Facebook e Instagram potrebbero chiudere in Europa. No, questo non è un clickbait, bensì ciò che traspare a chiare lettere dall'ultimo report pubblicato dall'azienda madre Meta. All'interno del report annuale stilato per la Securities and Exchange Commission, la compagnia di Mark Zuckerberg ha messo nero su bianco le sue preoccupazioni sul poter portare avanti la sua operatività nel nostro continente. Una decisione che si ricollega al 2018, l'anno in cui è entrato in vigore in Europa il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, meglio conosciuto come GDPR. In poche parole, quello che fa questo regolamento europeo è mettere dei vincoli sul trattamento dei dati personali degli europei.

Meta afferma che Facebook e Instagram potrebbero chiudere in Europa: ecco perché

Consultando il succitato report pubblicato da Meta, si evince come il normale utilizzo di Facebook e Instagram in Europa potrebbe cessare proprio per questi vincoli. Nel corso del 2020, la divisione irlandese della compagnia è stata redarguita in tal senso: i dati degli utenti europei non possono più essere trasferiti negli USA e devono rimanere nei confini europei. Tuttavia, secondo Meta ciò non sarebbe possibile, in quanto intralcerebbe in maniera significativa il suo business fatto di profilazione e tracciamento pubblicitario, modello che permette a servizi come Facebook e Instagram di poter essere gratuiti.

Meta afferma che se non verrà cambiata la legge e non potrà continuare a trasferire i dati da Europa a USA, “probabilmente non sarà in grado di offrire alcuni dei loro prodotti e servizi più significativi, inclusi Facebook e Instagram, in Europa“. Una frase che sa più di minaccia che di possibilità concreta, anche perché una chiusura del genere rappresenterebbe un duro colpo finanziario ma soprattutto mediatico.

Anche perché il 2021 non è stato un anno particolarmente positivo per Meta: per la prima volta in 18 anni, Facebook ha registrato un calo degli utenti. Per non parlare del blocco del tracciamento pubblicitario messo in atto da Apple, a causa del quale Facebook prevede perdite per 10 miliardi di dollari nel 2022. Tutte notizie che ovviamente hanno avuto ripercussioni anche in finanza, con il titolo Meta che ha subito un calo del -26% in borsa. Una batosta non da poco anche per Mark Zuckerberg, che nell'arco di poche ore ha perso qualcosa come 29 miliardi di dollari.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il