TicWatch E3 scende ad un prezzo stellare con doppio sconto Amazon

Se cercate uno smartwatch con Wear OS di Google ad un prezzo super, allora l'occasione arriva da Amazon Prime: TicWatch E3 scende al miglior prezzo di sempre con doppio sconto e diventa imperdibile! Approfittatene al volo se siete interessati!

TicWatch E3 scende al miglior prezzo di sempre con Amazon Prime: imperdibile!

Dotato dell'ultimissimo Snapdragon Wear 4100, con 1 GB di RAM e 8 GB di storage, TicWatch E3 si presenta come una soluzione economica, completa e potente. NFC per i pagamenti, Bluetooth 5.0, GPS, 380 mAh di batteria, impermeabilità IP68; il tutto in un corpo leggero (circa 32 grammi) in policarbonato e fibra di vetro, con un display LCD HD circolare da 1.3″. Volete saperne di più? Allora eccovi il nostro approfondimento dedicato al wearable.

TicWatch E3 scende al minimo storico con doppio sconto Amazon: il dispositivo è in offerta lampo ed è possibile ottenere un risparmio ulteriore spuntando la voce Applica coupon. In questo modo il prezzo scenderà a 118€, ossia il miglior prezzo di sempre per l'indossabile con Wear OS. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa TicWatch (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il