Red Price MediaWorld: tante offerte per un San Valentino all’insegna del tech

Dopo il NO IVA – e la risposta piccante di Amazon – le offerte targate MediaWorld non accennano a diminuire: ecco la promo di San Valentino, con tanti sconti per i regali tech, grazie al nuovo volantino Red Price. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche: se state pensando ad un nuovo accessorio tecnologico – tra smarphone, tv, PC, elettrodomestici e quant'altro – di certo troverete l'occasione che fa al caso vostro!

Red Price MediaWorld: al via le offerte tech di San Valentino

Come anticipato anche in apertura, le offerte di San Valentino di MediaWorld partono con il volantino Red Price: gli sconti sono validi fino al prossimo 14 febbraio, sia online che in negozio, e vi permettono di accaparrarvi il meglio della tecnologia a prezzi top. La categorie in sconto sono molteplici: abbiamo smartphone, notebook, accessori dedicati alla smart home, TV, grandi e piccoli elettrodomestici, ma anche smartwatch, auricolari e quant'altro. Non dovete far altro che partire con la caccia ai prodotti più golosi!

Per tutti i dettagli sulla promozione, di seguito trovate la pagina principale dell'evento targato MediaWorld. Ovviamente sono presenti tutte le varie categorie oggetto di sconto, insieme ad una ghiotta selezione iniziale di prodotti: date un'occhiata per scoprire tutte le offerte! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

