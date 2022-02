Redmi Note 11E Pro certificato da Google: nuova versione in vista?

Con il lancio della serie Note 11 in versione Global, abbiamo finalmente assistito al debutto in Europa di una delle famiglie più attese di Xiaomi (per ovvie ragioni). Nonostante siano freschi di lancio, potrebbe aggiungersi un ennesimo modello, apparso su Google Play Console con il nome di Redmi Note 11E Pro: di cosa si tratterà?

Redmi Note 11E Pro avvistato su Google Play Console

Il terminale apparso nel data base di Google Play si mostra sia con il numero di modello – 2201116SC – che con il nome commerciale, lasciando poco spazio ai dubbi. Lo smartphone approderà sul mercato (per ora non si sa ancora in quali paesi) come Redmi Note 11E Pro. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbe trattarsi di un modello inedito ma di un dispositivo che conosciamo già bene.

Infatti il numero di modello ci spinge in direzione di Redmi Note 11 Pro 5G (Global) e dell'ipotesi rebrand: lo smartphone è apparso anche sul sito del TENAA, con la stessa sigla. Visto che la serie Note 11 cinese è ben diversa dalla nostra ed il Pro China monta il Dimensity 920 (date un'occhiata al nostro mega-confronto tra specifiche), Redmi Note 11E Pro dovrebbe essere un rebrand per la Cina del nostro Note 11 Pro 5G; di conseguenza possiamo già tracciare il quadro delle specifiche.

Ci aspettiamo quindi un display AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz, un chipset Snapdragon 695 con 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage, una capiente batteria da 5.000 mAh dotata di ricarica rapida da 67W. Ovviamente è impossibile non pensare ad una tripla camera con sensore principale da 108 MP. Volete saperne di più? Allora eccovi la nostra recensione dedicata a Note 11 Pro 5G Global.

Per ora manca ancora una conferma ufficiale da parte di Xiaomi e restiamo in attesa di ulteriori novità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il