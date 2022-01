Redmi Note 11, 11 Pro e Pro 5G Global: tutto quello che c’è da sapere

Arrivata in Cina, quasi a sorpresa, nell'anno in cui avevamo già visto la serie Note 10, la gamma Redmi Note 11 ha ora la sua versione Global, anche in Italia, che comprende il modello base, ma anche i due Pro, sia 4G e 5G. Rispetto ai già citati cinesi, questi differiscono di poco per design e specifiche tecniche, presentandosi più adatti al nostro mercato.

Redmi Note 11, 11 Pro, Pro 5G: tutto sui nuovi mid-range del brand

Design e display

Se volessimo partire, come di consueto, da ciò che è il design dei nuovi Redmi Note 11 del mercato internazionale, ci imbattiamo in dispositivi pressoché simili a quelli per la Cina, sebbene differiscano per bumper fotocamera, più vicino a quello del Note 10 e per le colorazioni che sono disponibili. Passando al display dei tre, abbiamo per i modelli Pro una soluzione AMOLED da 6.67″ con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 360 Hz. Per la versione base invece, è presente un pannello da 6.43″, sempre AMOLED ma a 90 Hz e con campionamento del tocco a 180 Hz.

Hardware

Ma cosa cambia, oltre a questo? Andando a guardare alle specifiche hardware, abbiamo per Redmi Note 11 il debutto dello Snapdragon 680, che segna una certa continuità con il chip 678 sempre di Qualcomm di Redmi Note 10. Per i modelli Pro, abbiamo MediaTek Helio G96 per il 4G e Snapdragon 695 per il modello 5G. Lato memorie, Note 11 si divide in 4/6 GB RAM e 64/128 GB storage, mentre i Pro salgono a 6/8 GB RAM e 64/128 GB. Tutti sono espandibili fino a 1 TB.

La batteria di questi smartphone comprende per tutti un modulo da 5.000 mAh, con ricarica rapida 33W Pro per il base e 67W per i Pro. Presenti per tutti NFC, Bluetooth 5 (5.1 sui Pro) e sensore a infrarossi. Il software è per tutti e tre MIUI 13 basata su Android 11. Il sensore di impronte è poi, sempre per tutti e tre, montato sul lato. Come per tutti è incluso speaker stereo e jack da 3.5 mm.

Fotocamera

Guardando poi alla fotocamera, Redmi Note 11 è dotato di un sensore da 50 MP, uno da 8 MP per il grandangolare e altri due da 2 MP per macro e profondità. Stesso discorso per i modelli Pro, con la differenza che il sensore principale è da 108 MP, un Samsung Isocell HM2. Per tutti e tre la selfie camera è da 16 MP.

Redmi Note 11, Pro e Pro 5G Global – Prezzo e disponibilità Italia

I nuovi Redmi Note 11, accompagnati dal modello 11S, arrivano in Italia in periodi separati, visto che la disponibilità della versione base è fissata per metà febbraio 2022, mentre per i Pro è invece definita a marzo 2022. Il prezzo di questi smartphone non è stato ancora comunicato, ma ve li riporteremo appena saranno disponibili.

