Realme 9 Pro e 9 Pro+ in Europa inaugurano la strategia “All in 5G”

Con numeri sempre in crescita, Realme sta per lanciare la sua serie 9 Pro anche in Europa. Ma aldilà del lancio della nuova gamma Number, la serie 2022 sarà fondamentale perché rappresenterà l'inizio della strategia “All in 5G” dettata anche dal debutto di un chipset MediaTek ad oggi inedito nel continente.

Realme 9 Pro+ sarà il primo smartphone con Dimensity 920 in Europa (e in Italia)

Al fine di migliorare il proprio livello di esperienza utente, Realme inaugurerà per la prima volta un modello Pro+ nella serie Number, con Realme 9 Pro+ ad inaugurare in Europa il chipset MediaTek Dimensity 920, ad oggi inedito nel nostro mercato. Ma non solo il modello top, anche Realme 9 Pro sarà dotato di chipset 5G, confermando la voglia di imporsi sulle altre rivali della categoria di prezzo.

Tra l'altro, questa visione nasce anche dai numeri importantissimi ottenuti proprio dalla serie Number. Per fare un esempio, tra il 2020 ed il 2021 il numero di vendite è cresciuto in Italia del 610%, segno che la qualità di questi smartphone è apprezzata e affidabile. In più, in tutto il mondo sono state vendute ben 40 milioni di unità, che non fanno altro che alimentare le speranze riversate da Realme in questa gamma.

Non abbiamo ancora una data di uscita, ma è molto probabile che il lancio della serie Realme 9 Pro non sia così lontana, con il brand che molto probabilmente proverà a portarla insieme alla serie GT 2, ad oggi solo annunciata in Italia. Nel caso vogliate conoscere più dettagli sulla gamma in arrivo, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato.

