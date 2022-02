Xiaomi Mi 9T: che fine ha fatto l’aggiornamento MIUI 12.5?

Se siete fra i possessori di Xiaomi Mi 9T, potrebbero esserci brutte notizie per tutti coloro che stanno attendendo la MIUI 12.5. Nonostante Xiaomi sia una delle aziende più prolifiche quando si tratta di aggiornamenti MIUI, evidentemente qualcosa è andato storto con questo modello. Qualcuno di voi potrebbe ricordarsi di un update tempo addietro, ma in realtà l'aggiornamento alla MIUI 12.5 non è mai arrivato per Xiaomi Mi 9T. Al contrario, Redmi K20 è stato aggiornato qualcosa come 6 mesi fa, sottolineando come i modelli cinesi abbia una sorta di corsia preferenziale. Per chi non se lo ricordasse, Redmi K20 è l'alias che Mi 9T ha in Cina e in India, dove l'azienda ha preferito proporre lo smartphone sotto il brand Redmi.

L'aggiornamento alla MIUI 12.5 potrebbe non arrivare su Xiaomi Mi 9T

Come segnala Xiaomiui, in realtà l'aggiornamento alla MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 9T esiste e già dal mese di ottobre 2021. La build avvistata è la V12.5.0.1.RFJMIXM, quindi relativa alla MIUI 12.5 Global, ma c'è un “ma”. La release in questione è privata, cioè una di quelle ROM Beta che circolano solo internamente fra i beta tester incaricati dall'azienda. Da allora sono passati quattro mesi e dell'aggiornamento Global non vi è traccia, così come di quello EEA per l'Europa.

Da qui nasce l'ipotesi di Xiaomiui che Xiaomi Mi 9T possa non ricevere mai l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Global/EEA. Certo, parliamo di uno smartphone uscito più di due anni fa e di fascia media (monta lo Snapdragon 730), pertanto ad alcuni potrebbe non stupire questa notizia. Uscì con allora la MIUI 10 su base Android 9 Pie e da allora ha ricevuto due major update MIUI e Android, arrivando alla MIUI 12 con Android 11. E qui potrebbe fermarsi, a meno che Xiaomi non decida di dare un'accelerata allo sviluppo di una ROM ferma da mesi ai test interni.

Se avete uno Xiaomi Mi 9T e voleste divertirvi a moddarlo per avere la MIUI 12.5, vi invito a farlo con le ROM Xiaomi.eu:

Scarica MIUI 12.5 (Xiaomi.eu) per Xiaomi Mi 9T

