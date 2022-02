San Valentino è alle porte: Goboo festeggia con nuovi Coupon per un doppio sconto

È tempo di regali tech per San Valentino: la festa degli innamorati incombe e per gli utenti più attenti al risparmio ecco arrivare un'occasione ghiotta con i nuovi Coupon Goboo. Per un doppio sconto su tantissimi prodotti!

Coupon Goboo per San Valentino: come risparmiare sui tuoi regali tech

Per festeggiare San Valentino in grande stile, Goboo mette a disposizione dei Coupon per risparmiare sui vostri acquisti tech. Nella pagina dedicata potrete riscattare un coupon del valore di 2.14€ da utilizzare su una spesa minima di 60€; per chi punta al massimo è possibile risparmiare 21.4€ su una spesa di almeno 314€. Ma la vera particolarità di questi coupon è che saranno applicati automaticamente al check-out, quindi nel caso sia disponibile anche un codice sconto (o un'offerta lampo) questo si andrà a sommare per un risparmio ancora più alto.

Vi ricordiamo ancora una volta che il nuovo Coupon Goboo per San Valentino è limitatissimo, sia per quanto riguarda il principale da 21.4€ che il minore. L'offerta è valida fino al 21 febbraio o fino ad esaurimento scorte: nonostante ciò vi segnaliamo che ogni giorno i coupon vengono “ricaricati”, quindi se perdete l'occasione oggi potrete riprovare a riscattare lo sconto che vi interessa nella giornata di domani. Di seguito trovate il link alla pagina promozionale: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Prima di lasciarvi, ricordiamo che è ancora attiva la promo con doppio coupon di Banggood!

