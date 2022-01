Redmi Note 11 Pro vs Note 11 Pro 5G vs Note 11 vs Note 11S: quali sono le differenze

Il 2022 di Xiaomi è iniziato in grande stile, con una vera e propria invasione nella fascia media. L'azienda cinese ha presentato in Italia (e in Europa) ben quattro dispositivi della serie Note (i tre Note 11 e il fratello 11S). Se siete curiosi di saperne di più o se semplicemente avete bisogno di orientarvi in mezzo a questo mare di smartphone ecco un pratico confronto tra specifiche e caratteristiche. Redmi Note 11 Pro vs Note 11 Pro 5G vs Note 11 vs Note 11S: avete solo l'imbarazzo della scelta!

Redmi Note 11 Pro vs Note 11 Pro 5G vs Note 11 vs Note 11S: tutte le differenze

Design e stile

In termini di design e di stile i nuovi modelli della serie Redmi Note 11 seguono la scia della precedente generazione: ritroviamo un modulo fotografico simile (seppure variabile per numero e tipologia di sensori in base al terminale) ed un display dotato di punch hole centrale per ospitare la selfie camera.

Da punto di vista estetico, i quattro smartphone proposti per questo inizio 2022 offrono le medesime caratteristiche. In realtà anche all'interno della scocca ci sono specifiche simili, anche se a questo giro Xiaomi ha pensato di offrire molteplici configurazioni. Probabilmente si tratta di una strategia pensata per lasciar spazio all'utente: sarà quest'ultimo a scegliere il giusto compromesso e la fascia di prezzo più adatta alla proprie esigente. Ma bando alle ciance, ecco il nostro confronto Redmi Note 11 Pro vs Note 11 Pro 5G vs Note 11 vs Note 11S, con tutti i dettagli sui vari aspetti. Quale sarà il vostro preferito?

Specifiche a confronto

Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Redmi Note 11S Dimensioni 164.19 x 76.1 x 8.12 mm



202 grammi 164.19 x 76.1 x 8.12 mm



202 grammi 159.87 x 73.87 x 8.09 mm



179 grammi 159.87 x 73.87 x 8.09 mm



179 grammi Display AMOLED

6.67″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

120 Hz

360 Hz (tocco)



Gorilla Glass 5 AMOLED

6.67″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

120 Hz

360 Hz (tocco)



Gorilla Glass 5 AMOLED

6.43″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

90 Hz

180 Hz (tocco)



Gorilla Glass 3 AMOLED

6.43″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

90 Hz

180 Hz (tocco)



Gorilla Glass 3 Impermeabilità IP53 IP53 IP53 IP53 Chipset MediaTek Helio G96 (fino a 2.05 GHz) Qualcomm Snapdragon 695 (fino a 2.2 GHz) Qualcomm Snapdragon 680 (fino a 2.4 GHz) MediaTek Helio G96 (fino a 2.05 GHz) GPU ARM Mali-G57 MC2 Adreno 619 Adreno 610 ARM Mali-G57 MC2 RAM 6/8 GB RAM LPDDR4X 6/8 GB RAM LPDDR4X 4/6 GB RAM LPDDR4X 6/8 GB RAM LPDDR4X ROM 64/128 GB UFS 2.2 64/128 GB UFS 2.2 64/128 GB UFS 2.2 64/128 GB UFS 2.2 Espandibile MicroSD MicroSD MicroSD MicroSD Sicurezza Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Raffreddamento LiquidCool Technology LiquidCool Technology Passivo Passivo Fotocamera Quad Camera

108 + 8 + 2 + 2 MP

f/1.9-2.2-2.4-2.4

grandangolo 118°

macro

profondità Tripla Camera

108 + 8 + 2 MP

f/1.9-2.2-2.4

grandangolo 118°

macro Quad Camera

50 + 8 + 2 + 2 MP

f/1.8-2.2-2.4-2.4

grandangolo 118°

macro

profondità Quad Camera

108 + 8 + 2 + 2 MP

f/1.9-2.2-2.4-2.4

grandangolo 118°

macro

profondità Selfie 16 MP f/2.4 16 MP f/2.4 13 MP f/2.4 16 MP f/2.4 Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 67W 67W 33W 33W Ricarica wireless NO NO NO NO SIM Dual SIM 4G Dual SIM 5G Dual SIM 4G Dual SIM 4G Wi-Fi Dual Band Dual Band Dual Band Dual Band Bluetooth 5.1 5.1 5.0 5.0 NFC SI SI SI SI GPS GPS/Glonass/Compass GPS/Glonass/Compass GPS/Glonass/BDS/Galileo GPS/Glonass/BDS/Galileo Porta USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie SI SI SI SI Infrarossi SI SI SI SI Sistema operativo MIUI 13, Android 11 MIUI 13, Android 11 MIUI 13, Android 11 MIUI 13, Android 11

Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+: cosa cambia con i modelli Cina

Quelli che abbiamo visto finora erano i quattro dispositivi della serie Redmi Note 11 per il mercato europeo e per l'Italia. In realtà in Cina è presente un trittico di dispositivi con specifiche differenti rispetto ai modelli presentati alle nostre latitudini. Per amor di completezza vi segnaliamo brevemente le differenze tra questi tre smartphone lanciati solo in Cina.

Note 11 China Note 11 Pro China Note 11 Pro+ China Dimensioni 163.56 x 75.78 x 8.75 mm



195 grammi 163.65 x 76.19 x 8.34 mm



207 grammi 163.65 x 76.19 x 8.34 mm



204 grammi Display LCD IPS

6.6″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

90 Hz

240 Hz (tocco) AMOLED

6.67″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

120 Hz

360 Hz (tocco) AMOLED

6.67″

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

120 Hz

360 Hz (tocco) Chipset MediaTek Dimensity 810 (6 nm, fino a 2.4 GHz) MediaTek Dimensity 920 (6 nm, fino a 2.5 GHz) MediaTek Dimensity 920 (6 nm, fino a 2.5 GHz) GPU ARM Mali-G57 MC2 ARM Mali-G68 MC4 ARM Mali-G68 MC4 RAM 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X 6/8 GB di RAM LPDDR4X 6/8 GB di RAM LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 2.2 espandibile microSD 128/256 GB UFS 2.2 espandibile microSD 128/256 GB UFS 2.2 espandibile microSD Fotocamera Dual Camera

50 + 8 MP

f/1.8

grandangolo 119° Tripla Camera

108 + 8 + 2 MP

f/1.89

grandangolo 120°

profondità Tripla Camera

108 + 8 + 2 MP

f/1.89

grandangolo 120°

profondità Selfie 16 MP f/2.45 16 MP f/2.45 16 MP f/2.45 Batteria 5.000 mAh 5.160 mAh 4.500 mAh Ricarica 33W 67W 120W Connettività Dual SIM 5G – Wi-Fi Dual Band – BT 5.1 – Dual Frequency GPS – Mini jack – TypeC – infrarossi Dual SIM 5G – Wi-Fi 6 – BT 5.2 – NFC – Dual Frequency GPS – Mini jack – TypeC – infrarossi Dual SIM 5G – Wi-Fi 6 – BT 5.2 – NFC – Dual Frequency GPS – Mini jack – TypeC – infrarossi

Redmi Note 11 Pro vs Note 11 Pro 5G vs Note 11 vs Note 11S: prezzo a confronto

Nel momento in cui scriviamo, Xiaomi Italia non ha ancora confermato il prezzo di vendita di Redmi Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G, Note 11 e Note 11S. Per ora sappiamo solo che gli ultimi due arriveranno nel corso del mese di febbraio mentre per i modelli Pro sarà necessario attendere marzo. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Nel frattempo vi segnaliamo che Redmi Note 11 e Note 11S sono già disponibili su AliExpress: date un'occhiata al nostro articolo per tutti i dettagli.

