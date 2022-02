Poco X3 Pro torna in sconto su eBay ad un prezzo imperdibile!

Uno dei brand che sicuramente fa gola a utenti di ogni fascia è POCO, partner di Xiaomi specializzato proprio negli smartphone dal rapporto qualità/prezzo invidiabile, come nel caso di POCO X3 Pro, che diventa ancora più interessante grazie a questa nuova offerta targata eBay.

Aggiornamento 10/02: POCO X3 Pro torna in offerta su eBay ed il prezzo è super allettante (per la versione maggiorata). Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto POCO X3 Pro: tutte le configurazioni in offerta su Gshopper

Il POCO X3 Pro è dotato di un pannello Full HD+ da 6.67″ con refresh rate a 120 Hz, HDR10 con vetro Gorilla Glass 6. Passando all'hardware interno, troviamo un potente chipset Qualcomm Snapdragon 860, dotato anche di una GPU Adreno 640. Passando alle memorie, troviamo 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB UFS 3.1, con possibilità di espansione.

Oltre a ciò, troviamo un comparto fotocamera composto da 4 sensori da 48 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolare, macro e sensore di profondità. Per la selfie camera abbiamo un sensore da 20 MP. La batteria inoltre, è un potente modulo da 5.160 mAh, con supporto ricarica rapida a 33W. Presente Wi-Fi Dual-Band, Bluetooth 5.0, sistema di raffreddamento a liquido, speaker stereo certificati Hi-Res. Se siete curiosi di saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione completa del dispositivo.

POCO X3 Pro è in offerta lampo su eBay, ad un prezzo top e con spedizione direttamente dall'Europa (nella versione da 8/256 GB). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il