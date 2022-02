Redmi K50 Gaming: i nuovi pulsanti avranno un fascino “magnetico”

Dopo aver rivelato la data d'uscita del modello più “tamarro” della serie Redmi K50, ovvero K50 Gaming Edition, trapelano nuovi sorprendenti dettagli circa il design di questo piccolo gioiellino. Sembra infatti che a caratterizzare il look di questo smartphone ci saranno dei trigger dorsali migliorati e altoparlanti “da Formula 1”.

Redmi K50 Gaming Edition: i pulsanti dorsali si rinnovano e puntano al top

Xiaomi sa come mantenere alto l'hype a pochissimi giorni dalla data d'uscita del Redmi K50 Gaming Edition ed ha svelato come saranno i nuovi pulsanti di questo modello. A differenza del predecessore, infatti, a caratterizzare questo smartphone troveremo dei tasti magnetici! Come mostrato anche dal video qui di seguito, otto piccoli magneti favoriranno un rimbalzo più naturale dei pulsanti fisici, prolungandone anche il corretto funzionamento e migliorando l'esperienza di gioco.

E non è tutto: un altro interessante elemento del design anticipato dal brand cinese riguarderebbe lo stile degli altoparlanti, decisamente aggressivo, con un riferimento abbastanza esplicito alle macchine da corsa. Il richiamo è chiaro: Redmi K50 Gaming Edition sembra a tutti gli effetti un piccolo bolide, in tutti i sensi. Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per averlo tra le mani.

Per maggiori dettagli sul modello da Gaming date un'occhiata al nostro approfondimento; se volete saperne di più sul resto della gamma Redmi K50, anche in questo caso abbiamo un articolo dedicato con tutte le indiscrezioni e le conferme.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il