L’ergonomico aspirapolvere Xiaomi Mijia Featherlize in un’offerta da tenere d’occhio

Cercate un aspirapolvere ciclonico che unisca qualità di resa ad un prezzo molto competitivo? L'aspirapolvere Xiaomi Mijia Featherlize è la proposta di TomTop, che lo sconta con un'offerta lampo e ve lo spedisce dai suoi magazzini europei.

Xiaomi Mijia Featherlize: come risparmiare sull'aspirapolvere ciclonico in offerta

Dalle linee ergonomiche e votate alla grande maneggevolezza, l'aspirapolvere senza fili Xiaomi Mijia si presta ad una pulizia ampia della casa senza rinunciare alla potenza. Con un grado di aspirazione di 2.100 Pa ed un motore da 300W, è possibile pulire per molto tempo con una sola carica.

Molto comodo il fatto di poter regolare la potenza dell'aspirapolvere Xiaomi in 5 velocità, ma anche la presenza di un tasto di anti-groviglio. Presente anche un display LCD per monitorare la pulizia domestica. Altra peculiarità di questo vacuum cleaner è l'essere realizzato in fibra di carbonio, che come anticipato garantisce leggerezza ma anche una struttura rinforzata.

Per poter risparmiare su Xiaomi Mijia Featherlize, vi basterà mettere il prodotto in offerta lampo nel carrello di TomTop, senza dimenticare la comoda spedizione dall'Europa che garantisce lo store. Trovate il link all'acquisto in basso. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

