Ultenic U10 torna in sconto per San Valentino con doppio Coupon Amazon

Le offerte di San Valentino si stanno rivelando particolarmente variegate, tra prodotti tech, accessori, idee originali e quant'altro. Per gli utenti in cerca di un aspirapolvere senza fili economico e potente – non fa mai male risparmiare sugli accessori dedicati alla pulizia! – è disponibile un'offerta particolarmente allettante dedicata ad Ultenic U10: con i coupon Amazon il risparmio è di ben 50€!

Ultenic U10 scende di prezzo con doppio Coupon Amazon: ecco come fare per risparmiare

In termini di specifiche e caratteristiche ci troviamo alle prese con un dispositivo che non si fa mancare nulla. Ultenic U10 è un'aspirapolvere wireless leggero, con batteria removibile ed un'autonomia di circa 40 minuti. Inoltre offre una potenza fino a 25.000 PA e grazie alla pratica luce LED potrete illuminare le superfici ed individuare anche il benché minimo granello di polvere e traccia di sporco. Ovviamente parliamo di una soluzione ciclonica con sistema di filtrazione a 5 livelli (con filtro HEPA).





L'aspirapolvere senza fili Ultenic U10 scende ad un prezzo super con doppio sconto: nella pagina dedicata al prodotto è necessario spuntare la voce Applica Coupon per ottenere un ribasso di 30€ direttamente al check-out. Dopodiché, prima di procedere con il pagamento bisogna utilizzare il codice sconto U10YDLER per risparmiare altri 20€: in questo modo il prezzo scenderà a 129€. Di seguito trovate il link all'acquisto, direttamente da Amazon: non dimenticate di applicare il coupon e di utilizzare il codice! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

