Samsung presenta One UI 4.1: novità e modelli compatibili

I nuovi S22 e S8 non sono stati gli unici protagonisti dell'evento Samsung: al keynote si è parlato anche della nuova One UI 4.1. Come spesso accade con la presentazione annuale dei nuovi top di gamma, anche a questo giro la compagnia ha colto l'occasione per rinnovare la sua interfaccia. E lo fa con una versione 4.1 che chiaramente non stravolge l'esperienza ma aggiunge varie novità, anche piuttosto gradite.

Samsung annuncia ufficialmente la One UI 4.1: ecco quali sono le novità

Se si vuol parlare di prestazioni, la One UI 4.1 migliora la funzionalità RAM Plus, cioè la modalità di RAM virtuale che prende in prestito GB dalla memoria di archiviazione. Nel caso, trovate una spiegazione di come funziona in questo articolo dedicato. La novità sta nel fatto che che sarà possibile regolare i GB e scegliere quanta RAM prendere dalla ROM.

All'evento si è parlato tanto di fotocamera, con la One UI 4.1 che introduce la possibilità di avviare la registrazione video tenendo premuto il tasto Shutter e facendo uno swipe. Una scorciatoia che rende più rapida l'esperienza di utilizzo dell'app fotografica. Le altre novità comprendono il supporto della modalità Pro su tutti i sensori e soprattutto l'integrazione con app di terze parti come Instagram, TikTok e Snapchat. In questo modo, Samsung promette di migliorare la qualità fotografica sui social, senza dover ricorrere per forza all'app di sistema.

Per quanto riguarda la produttività, la One UI 4.1 aggiunge la sincronizzazione multi-dispositivo della Galleria, per potersi portare foto e video su tutto l'ecosistema. Si estende anche la sincronizzazione con Windows, potendo riprendere da PC l'utilizzo delle ultime app eseguite su smartphone. Inoltre, la UI è in grado di riconoscere gli appuntamenti via messaggio e aggiungerli in automatico dentro al Calendario.

Aggiunta molto gradita è l'app Wallet, utile per digitalizzare patente, tessere studenti, carte fedeltà e quant'altro, in accoppiata alle carte di pagamento già inseribili su Samsung Pay. Tutto è protetto da Samsung Knox, ma resta da capire se sarà disponibile anche in Italia. Infine, la simbiosi con gli wearable Samsung migliora il monitoraggio del sonno, dando più informazioni sulla qualità delle nostre dormite.

One UI Tab 4

Ci sono novità anche per i tablet, visto il lancio della serie S8. Con la One UI Tab 4 gli sviluppatori hanno lavorato per sfruttare al meglio lo spazio offerto dalla diagonale dello schermo. C'è una barra laterale che, una volta premuta, apre una serie di scorciatoie relative a Note, funzioni del pennino e altro ancora. Avviando un'app tramite questa barra la si fa partire direttamente in modalità Multi Window Split View, potendo così separare lo schermo in due porzioni.

Modelli che riceveranno la One UI 4.1

