POCO X4 Pro 5G sta per arrivare: come potrebbe essere?

Se Redmi ha presentato la sua serie di maggior successo, è tempo per POCO di inaugurare in maniera completa la serie X4, comprendente anche il modello Pro 5G. Lo smartphone del brand full Global di Xiaomi inizia attraverso le specifiche tecniche, che presentano un dispositivo più rivolto alla fascia media rispetto al precedente.

POCO X4 Pro 5G sarà un dispositivo molto simile a Redmi Note 11 Pro 5G: prime specifiche

Redmi Note 11 Pro 5G usato a esempio informativo

Design e specifiche tecniche

Da dove partire per conoscere POCO X4 Pro 5G? Per darci un'idea di come sarà, bisogna guardare al design di Redmi Note 11 Pro 5G, ovviamente in piena salsa POCO (qualcuno ha detto Giallo?). Passando oltre, a differenza del Note, ci ritroveremo probabilmente un pannello LCD al posto di uno AMOLED, ma non un refresh rate più basso.

Dando poi un occhio all'hardware del modello certificato come 2201116PG, qui potrebbero iniziare le similitudini con il Note 11 Pro 5G. A partire dal chipset, visto che ci sarebbe lo stesso Snapdragon 695 del sopracitato Redmi. In ogni caso, potrebbe essere visto come una sorta di downgrade dallo Snapdragon 860 di POCO X3 Pro. Ci aspettiamo inoltre memorie da 6/8 GB RAM e 128/256 GB. La fotocamera potrebbe guardare a quella dei Redmi con sensore principale da 108 MP con altri due sensori ausiliari. Facilmente, erediterà la politica scelta da Xiaomi per la MIUI, con la versione 13 basata su Android 11.

POCO X4 Pro 5G – Quando arriva?

Oltre ai dubbi che si possano avere con la scheda tecnica, ci sono anche quelli mirati alla data di uscita. POCO X4 Pro 5G potrebbe arrivare poco dopo febbraio 2022, considerando le tempistiche di distribuzione attuali, ma facilmente entro il Q1 di quest'anno. Difficile fare previsioni sul prezzo, ma può essere valutato nell'arco dei 200/300€.

