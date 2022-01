Redmi Note 11 Pro e Pro 5G ufficiali in Italia con 108 MP, AMOLED e 67W: serve altro?

Xiaomi ha deciso di inaugurare il suo 2022 in Europa e in Italia partendo dalla gamma Redmi Note 11, annunciando i modelli Pro sia in versione 4G che in 5G (che rappresenta un debutto). Questi due smartphone si distinguono per avere ottime specifiche tecniche per essere due modelli della fascia media, ma riusciranno a soddisfare le esigenze del nostro mercato?

Redmi Note 11 Pro e Pro 5G: tutto su caratteristiche e prezzo

Redmi Note 11 Pro 5G

Per i nuovi Note 11 Pro e Pro 5G, non possiamo che partire dal design, che per entrambi è pressoché identico ma che si differenzia dai modelli cinesi nel bumper fotocamera. Il display è per entrambi una soluzione AMOLED da 6.67“, con refresh rate a 120 Hz.

Ma quindi, cosa li differenzia davvero? Ovviamente, il chipset utilizzato, visto che per il modello 5G è stato scelto uno Snapdragon 695, mentre per il modello 4G abbiamo Helio G96, entrambi debuttanti tra le schiere del brand. Per il comparto memorie, abbiamo per entrambi 6/8 GB RAM e 64/128 GB, con espansione fino a 1 TB. Anche la batteria è la stessa, visto che è presente per entrambi un modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 67W. Lato software, la MIUI 13 debutta basata su Android 11.

Redmi Note 11 Pro

Il lato fotocamera non si risparmia e su Redmi Note 11 Pro e Pro 5G abbiamo 4 sensori posteriori, tutti e due con quello principale da 108 MP Samsung HM2, completando il tutto con altri tre da 8 + 2 + 2 MP. La selfie camera, in punch-hole, è da 16 MP.

Al momento della presentazione in Italia, Xiaomi non ha ancora dato indicazioni per il prezzo dei nuovi Redmi Note 11 Pro e Pro 5G, ma possiamo dirvi che saranno disponibili nel nostro mercato a partire dal mese di marzo 2022. Non preoccupatevi però, appena ne sapremo di più, ve lo riporteremo in questo articolo.

Se volete conoscere maggiori dettagli in merito ai nuovi Pro della serie Redmi Note 11, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il