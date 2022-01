Redmi Note 11 e Note 11S ufficiali in Italia: la nuova fascia media Xiaomi parte da qui

Dopo tante voci e leak al riguardo, finalmente Xiaomi è pronta al debutto dei sui nuovi medio di gamma per il nostro paese. Redmi Note 11 e Note 11S sono ufficiali in Italia ed introducono un look leggermente rinnovato rispetto alla precedente generazione e tante novità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e le differenze tra i due modelli “base” della famiglia.

Redmi Note 11 e Note 11S ufficiali in Italia: tutto su caratteristiche e prezzo

Note 11

Per quanto riguarda lo stile, Redmi Note 11 e Note 11S ricalcano quanto visto che lo serie precedente ma con un leggero cambio di rotta per alcuni elementi. Il corpo dei dispositivi misura 159.87 x 73.87 x 8.09 mm, per un peso di 179 grammi; il frame appare più squadrato anche se vengono mantenuti gli angolo arrotondati. Frontalmente abbiamo un ampio pannello AMOLED da 6.43″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), punch hole per la selfie camera ed un refresh rate a 90 Hz. La frequenza di campionamento del tocco è a 180 Hz, un dettagli utile sia per la fluidità del touch in generale che per quanto riguarda il gaming. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione. Non mancano poi un vetro protettivo Gorilla Glass 3 e la certificazione IP53 contro gli schizzi.

Note 11

Il cuore di Redmi Note 11 è il chipset Snapdragon 680, soluzione a 6 nm accompagnata da 4 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage UFS 2.2 (espandibile tramite microSD). Nel caso di Redmi Note 11S abbiamo invece il MediaTek Helio G96, con 6 GB di RAM. Entrambi gli smartphone presentano il supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC e IR.

Per il comparto fotografico, Note 11S offre una Quad Camera da 108 + 8 + 2 + 2 MP con un sensore principale Samsung HM2, grandangolo da 118°, macro ed un modulo per la profondità di campo. Passando a Note 11 standard il pacchetto è invariato, fatta eccezione per il sensore principale (da 50 MP).

Presente all'appello una configurazione Dual Speaker e perfino l'intramontabile ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W tramite Type-C: il caricatore è presente in confezione. Per concludere la nostra panoramica, vi segnaliamo che entrambi i terminali arrivano con la MIUI 13, ma basata su Android 11.

I nuovi Redmi Note 11 (da 4/64 GB e 4/128 GB) e Note 11S (da 6/64 GB e 6/128 GB) saranno disponibili in Italia a partire da metà febbraio. Al momento Xiaomi non ha ancora svelato il prezzo di vendita, il quale sarà annunciato contestualmente ad debutto sul mercato.

Redmi Note 11 e Note 11S: cosa cambia in breve

Note 11S

Proviamo a fare un breve recap delle differenze tra Redmi Note 11 e Note 11S, in modo da avere chiaro che cosa cambia tra i due modelli. Di seguito trovate un breve elenco in cui vengono messe in evidenza le caratteristiche che differiscono.

Chipset – mentre il modello Note 11 si affida allo Snapdragon 680, il fratello Note 11S preferisce SoC Helio G96 di MediaTek (ma guadagna la tecnologia LiquidCool per il raffreddamento).

– mentre il modello Note 11 si affida allo Snapdragon 680, il fratello Note 11S preferisce SoC Helio G96 di MediaTek (ma guadagna la tecnologia LiquidCool per il raffreddamento). Memorie – Note 11 è disponibile con 4 GB di RAM mentre per la versione 11S si passa a 6 GB.

– Note 11 è disponibile con 4 GB di RAM mentre per la versione 11S si passa a 6 GB. Fotocamera – qui troviamo la vera differenza dato che il modello 11S è equipaggiato con un sensore da 108 MP mentre per Note 11 si scende a 50 MP. Il resto dei sensori resta uguale mentre cambia la selfie camera, rispettivamente da 16 MP e 13 MP (per 11S e 11).

Per il resto tutte le altre caratteristiche coincidono, come display, dimensioni, batteria e ricarica.

Non appena Xiaomi confermerà prezzi e disponibilità dei nuovi modelli provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo date un'occhiata ai nostri approfondimenti dedicati al ai modelli 11S e 11/11 Pro.

