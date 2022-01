Redmi Note 11 e POCO X4 avranno MIUI 13, ma non Android 12

Da settimane ormai si parla sempre più insistentemente della nuova line up Global di Redmi Note e anche i nuovi POCO sul nostro mercato. Notizia delle ultime ore è che la distribuzione del software pre-installato sui Redmi Note 11 e POCO X4 potrebbe non avere l'ultima versione di Android 12 ma solo la nuova MIUI 13.

*Android 11 + MIUI 13 — xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) January 14, 2022

A riportare questa indiscrezione è Xiaomiui, prettamente specializzato alle release del software di casa Xiaomi, che ci parla proprio di come il brand commercializzerà i prossimi mid-range Redmi e i conseguenti re-brand POCO. Quindi, che sia questo il Note 11 base, oppure il Pro ed il modello 11S, compresa la variante 5G, dovrete accontentarvi della MIUI 13 ma con Android 11.

Stesso discorso vale per POCO X4, ma non sappiamo se anche il modello NFC (che è certificato proprio come MIUI) sarà incluso in questo conteggio, sebbene si presenti come versione superiore e con 5G.

Questo potrebbe essere sicuramente un piccolo deterrente per chi cerca sempre l'ultima release aggiornata, ma la politica Xiaomi potrebbe essere ormai comprensibile, visto che non è una novità se si punta più ad aggiornare l'interfaccia proprietaria rispetto a quella Android, ma anzi è una cosa pressoché storica. Chi acquista questi modelli, è consapevole del fatto che essendo spesso medio gamma, si punta più a tenerli stabili che con tutte le ultime novità.

Insomma, se siete intenzionati ad acquistare uno dei modelli di Redmi Note 11 o POCO X4, sapete ora come si comporteranno lato aggiornamenti, che potrebbe vedere Android 12 come unico major update previsto.

