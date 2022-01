Xiaomi Band 7 potrebbe ispirarsi a Huawei: ecco come potrebbe essere

Negli ultimi tempi, il catalogo di wearable di Xiaomi si è amplificato, ma con l'anno nuovo è inevitabile iniziare a parlare di Band 7, visto che fa parte della serie tra le più redditizie dell'azienda. A questo proposito, è spuntato un brevetto che illustra un nuovo dispositivo che potrebbe corrispondere proprio alla smartband per eccellenza, in una veste totalmente nuova e ispirata ad altri brand.

Xiaomi Band 7, addio allo stile ovale? La cassa potrebbe essere rettangolare

Il brevetto approvato a Xiaomi ci mostra un dispositivo fatto e finito, sebbene sia comunque un bozzetto di design che, a conti fatti potrebbe corrispondere proprio alla prossima smartband del gruppo. Quello che è particolare è vedere che la cassa è rettangolare, ma dalle linee meno marcate rispetto, ad esempio, alla Redmi Band Pro arrivata anche da noi.

Per fare un paragone, è molto simile a Huawei Band 6 e soprattutto a Huawei Watch Fit, che è strutturato proprio in questa maniera. Essendo un render sottoforma di sketch, non possiamo capire se i bordi del display siano più o meno presenti. Ma se volessimo immaginare che la Xiaomi Band 7 possa ispirarsi in qualche modo ad Apple Watch 7, allora possiamo aspettarci anche una possibile assenza delle cornici.

Anche il cinturino avrebbe poi una nuova veste, più simile a quello della già citata Redmi Band Pro, quindi che non va più a circondare il dispositivo ma si posiziona ai lati, come uno smartwatch. Chiaramente, è ancora presto per decretare sia proprio Xiaomi Band 7, ma non ci dispiacerebbe vedere una smartband del genere abbinata alle potenzialità a cui ci ha sempre abitato l'azienda.

