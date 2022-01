POCO F3: la MIUI 13 arriva in Europa con Xiaomi.eu | Download

Possessori di POCO F3, a me: l'aggiornamento alla MIUI 13 è arrivato in Europa, seppur non ancora in via ufficiale. Affinché il major update arrivi concretamente anche da noi ci vorrà ancora tempo, anche perché nella primissima roadmap Global il flagship POCO non c'è. Ed è qui che entra in gioco il team Xiaomi.eu, il cui lavoro permette a vari utenti Xiaomi, Redmi e POCO di saggiare in anteprima le nuove ROM della compagnia. È questo il caso anche della MIUI 13, che finora è stata rilasciata stabilmente soltanto in Cina. Fra i modelli aggiornati in madrepatria troviamo anche Redmi K40, che ricordiamo da noi è arrivato proprio sotto forma di POCO F3.

L'aggiornamento alla MIUI 13 arriva su POCO F3 grazie alla Xiaomi.eu

Ecco, quindi, che dopo la serie Xiaomi 11 anche POCO F3 può aggiornarsi alla MIUI 13 in salsa Europa con i porting di Xiaomi.eu. Come al solito, questi porting prendono le ROM China e ne fanno una versione per noi occidentali, con lingua italiana, servizi Google e Play Store, oltre alla rimozione di bloatware asiatico. Ciò significa, però, che siamo dinnanzi a una custom ROM e che quindi per essere installata richiede lo sblocco del bootloader. Se foste interessati a installare la ROM, vi consiglio di seguire il thread dedicato sul forum Xiaomi.eu per i feedback degli utenti.

Scarica MIUI 13 Xiaomi.eu per POCO F3

Come installare la MIUI 13 su POCO F3

Io stesso ho fra le mani un POCO F3 con su installata la MIUI 13 in formato Xiaomi.eu (dove prima avevo la ROM EEA ufficiale) e vi anticipo già che la sua installazione è molto semplice. Prima di tutto dovete aver sbloccato il bootloader, altrimenti non potrete proseguire con il flash di una custom ROM come questa. Essendo una procedura che implica il passaggio da Android 11 ad Android 12, non è possibile completarla tramite la custom recovery TWRP come solitamente accade. Al contrario, dovete scaricare la ROM dal link qua sopra ed estrarre il file scaricato: al suo interno troverete vari file, quello che ci interessa finisce per “first_install_with_format_data“.

Prima di proseguire, spegnete lo smartphone, avviatelo in modalità Fastboot e collegatelo al PC via cavo USB. A questo punto, avviate lo script “first_install_with_format_data” che, ovviamente, comporterà la formattazione della memoria del telefono (salvate quello che volete salvare, quindi). Fatto questo, la MIUI 13 in salsa Xiaomi.eu sarà installata a bordo del vostro POCO F3.

