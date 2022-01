MIUI 13 Global ufficiale: novità e modelli che si aggiorneranno

Sul palco della presentazione odierna l'attenzione non era solo per Redmi Note 11, 11 Pro e 11S, ma anche e soprattutto per la MIUI 13 Global. A un mese di distanza dal lancio in Cina, il major update di Xiaomi sta finalmente giungendo anche nel resto dei mercati, Europa compresa. Una presentazione attesa da buona parte della community, visto che con le ultime MIUI 12 e 12.5 si è creato un certo distacco fra ROM cinese e occidentali. Al punto che alcuni utenti crearono un sondaggio per manifestare dissenso su questa scelta, a cui la compagnia rispose con le proprie motivazioni.

Xiaomi presenta ufficialmente la MIUI 13 Global: ecco quali sono le novità

La prima novità illustrata da Xiaomi per questa MIUI 13 Global è in realtà qualcosa di già visto con la MIUI 12.5 Enhanced. Mi riferisco alle quattro feature create per rendere il software più fluido e ottimizzato: Liquid Storage e Atomized Memory migliorano l'efficienza delle memoria ROM e RAM, Focus Algorithms alloca dinamica le risorse di sistema Smart Balance migliora i consumi energetici. Se foste curiosi, vi spiego tutto nel dettaglio in questo articolo.

Sotto il profilo funzionale, MIUI 13 Global porta con sé la sidebar, cioè una barra laterale da richiamare per avviare rapidamente le app in finestra flottante. Si menzionano anche i nuovi widget dalle forme anche più squadrate, così come i nuovi sfondi animati realizzati mediante l'osservazione al microscopio della creazione di cristalli.

Per quanto riguarda la privacy, Xiaomi rimarca la possibilità di proteggere i documenti inviati in rete mediante l'applicazione di watermark. In realtà si può già fare adesso, anche con MIUI 12 e 12.5: ve lo spiego in questa guida.

Le novità illustrate con la presentazione della MIUI 13 Global si concludono qui. Manca tutta una serie di funzioni viste sulla ROM cinese e la cui assenza ha già scatenato polemiche.

Quali smartphone si aggiorneranno?

Xiaomi ha pubblicato una prima roadmap per l'aggiornamento alla MIUI 13 Global. Ecco quali modelli la riceveranno per primi a partire dal Q1 2022:

Xiaomi 11, 11 Ultra, 11i, 11X, 11X Pro, 11T, 11T Pro

Xiaomi 11 Lite, 11 Lite 5G, 11 Lite NE, 11 Lite 5G NE

Xiaomi Pad 5

Redmi Note 11, Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G, Note 11S, Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10 JE, Note 8 (2021)

Redmi 10, 10 Prime

Questi sono soltanto i primi, perché la lista di smartphone che dovrebbero aggiornarsi sarebbe più ampia e la trovate in questo articolo.

Come installare la MIUI 13 Global

Se siete fra i possessori di uno smartphone Xiaomi, Redmi e POCO compatibile con la MIUI 13, la riceverete nel corso dei mesi a venire. Nel frattempo, alcuni modelli hanno già ricevuto le primissime ROM Stable Beta: se foste curiosi, potete scaricarle e installarle manualmente (a vostro rischio e pericolo).

Scarica MIUI 13 Global

