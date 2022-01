Xiaomi Smart Air Purifier 4 arriva in Italia: specifiche e prezzi

Prosegue l'espansione dell'ecosistema italiano di Xiaomi, a cui adesso si aggiunge il nuovo Xiaomi Smart Air Purifier 4. Uno dei prodotti più apprezzati dell'universo Xiaomi, è un purificatore d'aria per ambienti domestici (e non) disponibili in tre modelli: standard, Pro e Lite. Vediamo quali sono le differenze in termini di specifiche e prezzo.

Xiaomi lancia in Italia il nuovo Smart Air Purifier 4: ecco le differenze fra modelli

Le tre varianti di Xiaomi Smart Air Purifier 4 sono pensate per chi necessita di un purificatore per diverse metrature. Di conseguenza, il modello Lite è il più piccolo del trio, mentre il Pro quello più grande e pesante. Questo per ospitare diversi sistemi di pulizia: il modello Lite è pensato per purificare ambienti da 25-43 m², quello base da 28-48 m² e quello Pro da 35-60 m². Se si parla di CADR (Clean Air Delivery Rate), quello Lite può pulire aria per 360 m³/ora, quello Standard 400 m³/ora (20 m² in 10 minuti) e quello Pro 500 m³/ora (30 m² in 11 minuti). Vista la differente potenza, cambiano anche i livelli di rumorosità, dai circa 61 dB del modello Lite fino ai 65 dB di quello Pro. Per tutti e tre è presente una modalità Notturna per scendere a circa 33 dB.

L'intera serie Xiaomi Smart Air Purifier 4 include un filtro che pulisce fino al 99,97% delle particelle a 0,3 µm. Una volta che è da sostituire, viene inviato un promemoria all'app per informare l'utente. Il modello Pro vanta anche un sensore a doppio effetto e filtro 3-in-1 per le particelle PM2.5 e PM10, potendo così purificare l'aria da fumo, polvere, fumi di cottura, ceneri, polline, spore, odori e peli di animali domestici, residui cutanei, epidermide vegetale e quant'altro.

L'opera di purificazione dei dispositivi Xiaomi garantisce anche una ionizzazione negativa dell'aria per renderla più fresca, ideale per chi non può aprire spesso le finestre. Per non parlare dell'eliminazione degli odori tramite carbone attivo (450.000 mg per il Lite, 500.000 mg per il base e 650.000 mg per il Pro).

L'operatività avviene sia tramite lo schermo OLED, con controlli touch e informazioni in tempo reale sulla qualità dell'aria, che con i controlli vocali con Google Assistant e Alexa. Tramite l'app dedicata, poi, è anche possibile avviarlo da remoto per arrivare a casa e trovarlo già in funzione.

Prezzo e disponibilità

La disponibilità sul mercato di Xiaomi Smart Air Purifier 4, 4 Pro e 4 Lite (prezzi compresi) sarà comunicato successivamente dall'azienda.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il