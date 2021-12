Come mettere il watermark sui documenti con la MIUI di Xiaomi

Con uno degli ultimi aggiornamenti rilasciati, Xiaomi ha inserito la funzione di watermark sui documenti nella Galleria della MIUI. Una funzione estremamente utile per coloro che sono soliti maneggiare documenti sensibili sul proprio smartphone e vorrebbero salvaguardarli. Con questa nuova feature, è adesso possibile inserire una filigrana personalizzata su questi documenti, in modo tale da far desistere una loro diffusione illecita. E visto che al momento è un'opzione diffusa sulle ROM cinesi e non in Europa, vi spiego come averla e come utilizzarla anche sul vostro smartphone.

Ecco come usare la funzione di watermark di Xiaomi per salvaguardare i documenti

Prima di tutto, la funzione si chiama “Protective watermark” ed è utilizzabile su qualsiasi immagine presente in Galleria, sia che si tratti di un documento che di una foto normale. Ciò significa che potete inserire il vostro watermark anche su documenti che avete ricevuto o scaricato da internet o da una mail. Di base, la fotocamera della MIUI di Xiaomi permette la scansione dei documenti, opzione utile per fotografare un foglio e digitalizzarlo per inviarlo via mail, inserirlo in una presentazione e così via. Vi ricordiamo che sempre con la MIUI è possibile convertire immagini in PDF: ecco la guida apposita.

PDF a parte, ecco cosa dovete fare per inserire il vostro watermark su un documento:

Scarica e installa la versione 3.4.3.1 della Galleria MIUI (link APKMirror)

(link APKMirror) Apri la galleria e scegli la foto da modificare

Clicca in basso su “More” e seleziona “Protective watermark”

Digiti la filigrana che vuoi utilizzare (massimo 14 caratteri)

Una volta confermato il tutto, ecco il risultato, con un confronto prima/dopo:

Trattandosi di una versione estratta dalle ultime ROM MIUI China, non è detto che la Galleria V3.4.3.1 funzioni su qualsiasi smartphone Xiaomi con MIUI Global e/o EEA. Personalmente l'ho testato su Redmi Note 10 e POCO F3 con MIUI EEA e non ho avuto problemi, pertanto non dovreste averne nemmeno voi, almeno su modelli abbastanza recenti. In caso non andasse, non vi resta che attendere che Xiaomi aggiunga “Protective watermark” anche nelle ROM occidentali.

