iQOO 9 e 9 Pro Global sono dietro l’angolo: annunciata la data

Seguendo di poco la presentazione cinese di iQOO 9 e 9 Pro, è già tempo per questi due smartphone di arrivare sul mercato Global. Infatti, i due modelli sono stati svelati e presentano, nella forma extra-Cina, un design e una configurazione differenti rispetto a quanto visto, scopriamo perché.

Aggiornamento 11/02: iQOO 9 e 9 Pro Global hanno una data di uscita, puntando a dare uno scossone nel mercato internazionale. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

iQOO 9 e 9 Pro Global: quali sono le differenze con i modelli China?

A mostrare di più in merito a queste differenze, è stato il sito Global di iQOO, che ci mostra come si distribuirà la serie 9. Partendo da iQOO 9 ad esempio, altro non è che iQOO 8 rebrandizzato. Il perché non è difficile da intuire, visto che la serie 8 non è arrivata nemmeno in India, quindi si è voluto “rimediare” andando inserirne uno nella nuova gamma. Quindi, questo vuol dire che arriverà un dispositivo con Snapdragon 888, ricarica a 120W e fotocamera tripla da 48 MP.

Se guadiamo invece a iQOO 9 Pro Global, esso è semplicemente la trasposizione non cinese del modello 9 base, quindi sì con Snapdragon 8 Gen 1, ma con ricarica 120W senza ricarica wireless per la batteria da 4.700 mAh. Confermato anche il motore su doppia asse X e speaker molto potenti. Potrebbe inoltre essere certo il debutto Global per il sensore Samsung GN5, nuova Gimbal camera per smartphone. Probabile che entrambi però abbiamo la FunTouch OS 12 al posto di Origin OS Ocean, ancora oggi ancorato alla Cina.

Prezzo e data di uscita

La data di uscita dei modelli Global di iQOO 9 sembrava essere virata alle Finals di PUBG di metà gennaio 2022, ma in realtà il brand ha comunicato ufficialmente che i due smartphone saranno presentati il prossimo 23 febbraio 2022, magari insieme al vociferato iQOO 9 SE. Nel frattempo, potete gustarvi la recensione di iQOO 9 Pro versione cinese. Nessuna indiscrezione invece in merito al prezzo.

