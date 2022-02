iQOO 9 SE in arrivo: nuovo flagship killer all’orizzonte?

La serie iQOO 9 sta riscuotendo un discreto successo, ma ai due modelli che già conosciamo se ne aggiungerà un terzo: iQOO 9 SE. A differenza della scorsa generazione, la serie principale di iQOO sarà composta da un trittico di smartphone. Non più soltanto varianti Pro o Legend, ma anche SE: ma cosa cambierà rispetto agli altri modelli. Scopriamo in questo articolo, fra scheda tecnica, immagini, prezzo e data d'uscita.

iQOO 9 sarà il terzo modello della serie: ecco quali saranno le novità

Design e display

Non ci sono ancora immagini di iQOO 9 SE, anche se è possibile che il design possa non discostarsi molto da quello di iQOO 9 e 9 Pro. Quello che sappiamo è che lo smartphone dovrebbe avere uno schermo piatto AMOLED da 6,62″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e sensore ID integrato. È molto probabile che lo schermo non abbia la stessa tecnologia E5 LTPO dei modelli più avanzati.

iQOO 9 Pro

Hardware e fotocamera

Niente Snapdragon 8 Gen 1: stando alle voci, iQOO 9 SE sarebbe alimentato dallo Snapdragon 888 di Qualcomm. Questo significherebbe una CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e una GPU Adreno 660. Non conosciamo invece ancora né la batteria né il comparto fotografico dello smartphone.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, iQOO 9 SE non ha una data ufficiale di lancio, anche se i rumors parlano del mese di febbraio come di quello utile. Il prezzo è ancora da scoprire, ma si parla di una forbice attorno alle 35.000 rupie, circa 408€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il