vivo Funtouch OS 12 ufficiale: novità e modelli che si aggiorneranno

L'annuncio della nuova Funtouch OS 12 rimarca la volontà da parte di vivo di differenziare le interfacce quando si parla di mercato cinese e Global. Sin dalla loro creazione, spesso le interfacce di stampo asiatico sono state differenziate per accontentare mercati e pubblici dai gusti differenti. Lo abbiamo visto spesso con la MIUI di Xiaomi, con la ColorOS di OPPO e con la OxygenOS/HydrogenOS di OnePlus. Per non parlare di Huawei, che dopo il ban USA ha creato un HarmonyOS arrivato da noi come EMUI 12.

Funtouch OS 12: tutto sulla nuova versione dell'UI di vivo e iQOO

Con la nuova Funtouch OS 12 le somiglianze con la UI cinese Origin OS sono sempre più marcate, dando quel tocco in più di completezza che mancava alla versione Global del sistema di vivo. Visivamente parlando, l'aggiornamento introduce un redesign dell'interfaccia utente, aggiungendo nuove opzioni per la personalizzazione.

Sullo stile della succitata OriginOS, anche la nuova versione della Funtouch accoglie il nuovo sistema di widget, con elementi più piccoli per sfruttare meglio la schermata. Fra i nuovi widget troviamo anche Album Highlights, con cui avere degli slideshow personalizzabili per rivivere i propri ricordi nella home, e gli Stickers da utilizzare come promemoria.

A tal proposito, fra le app di sistema è stato aggiunto il Nano Music Player. È una sorta di widget in formato compatto nella home con cui controllare Spotify e app simili.

Sotto il profilo delle prestazioni, anche vivo ha fatto suo il concetto di RAM virtuale, aggiungendo la funzione Extended RAM. Attivandola, l'utente potrà “prendere in prestito” fino a 4 GB dalla memoria ROM per aiutare la RAM nei momenti più intensi.

Per quanto riguarda la schermata delle app recenti, adesso è possibile ordinarla per schede orizzontali o a gruppi.

Lato gaming, la Funtouch OS 12 aggiunge anche l'app Multi-Turbo 5.0, la suite per gestire tutti gli aspetti legati alle fase di gioco.

Lista dei modelli compatibili

Ecco quali smartphone saranno aggiornati e a partire da quando:

Novembre 2021 vivo X70 Pro+

Dicembre 2021 vivo X60, X60 Pro, X60 Pro+ vivo V21 vivo Y72 5G iQOO 7, 7 Legend iQOO Z5, Z3

Gennaio 2022 vivo X70 Pro vivo V21e, V20, V20 2021 vivo Y51A, Y31, Y21, Y20

Marzo 2022 vivo X50, X50 Pro vivo V20 Pro, V20 SE vivo Y53s, Y33s, Y20G, Y12s iQOO 3

Aprile 2022 vivo V17, V17 Pro vivo S1 Pro vivo Y73, Y51, Y30, Y20, Y20i, Y19



