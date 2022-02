Il mousepad riscaldante Xiaomi è da avere sulla tua scrivania per non temere il freddo

In questi giorni sprazzi di sole e momenti di caldo si alternano al gelo: insomma, è l'occasione perfetta per starsene al caldo in ogni occasione, anche al lavoro o mentre si studia. Come? Ovviamente con il nuovo mousepad Xiaomi YouPin, una soluzione riscaldante dal look minimale ed un prezzo super con codice sconto.

Codice sconto Banggood: il mousepad riscaldante Xiaomi YouPin scende ad un prezzo super

Se avete amato il tappetino Sothing e puntate a fare il bis – oppure se non avete mai provato le gioie di questo tipo di prodotto – allora adorerete il nuovo maxi mousepad riscaldante da Xiaomi YouPin. Ancora una volta si tratta di una soluzione dal look sobrio ed essenziale; tuttavia la potenza sale a 360W, con la possibilità di usufruire di un ventaglio di temperature più ampio. Infatti, tramite l'apposito controllo, sarà possibile regolare la temperature tra varie alternative (35/40/45/50°); il tutto con la massima sicurezza ed una pratica luce lampeggiante (ogni ora, per 10 secondi) in grado di segnalare che il dispositivo è acceso e in uso.

Basteranno solo pochi secondi per avere una postazione di studio o di lavoro riscaldata, per il massimo comfort anche durante i momenti più impegnativi.

Il nuovo mousepad riscaldante da Xiaomi YouPin (in versione da 360W) parte dalla piattaforma di crowdfunding del brand ed arriva su Banggood, in offerta con codice sconto. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il