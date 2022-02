San Valentino 2022 in salute con gli smartwatch Amazfit

La festa degli innamorati è sempre più vicina e bisogna ingegnarsi per trovare un regalo originale che faccia sorridere il proprio partner. A darci una soluzione potrebbe essere Amazfit, che porta i suoi smartwatch in super offerta per San Valentino 2022 e consiglia dei bundle dedicati sia a Lui che a Lei per un risparmio maggiore ed un regalo combinato.

Amazfit San Valentino 2022: ecco le offerte in bundle per gli innamorati

Se guardiamo al primo bundle, per Lui e per Lei troviamo la linea di smartwatch Amazfit GTR 2e e GTS 2e, due wearable molto prestanti con tantissime attività sportive da monitorare ma senza rinunciare al look elegante, oltre ad avere un'autonomia di grande livello. N.B. Per ottenere lo sconto, bisogna inserirli entrambi nel carrello e andare al checkout.

Se poi guardate a prodotti diversi ma complementari, l'accoppiata Amazfit GTS 2 Mini e GTR 2 Sport possono essere quelli giusti. Con una super autonomia, il monitoraggio dei parametri vitali come stress e SpO2, ci permettono di vivere le nostre giornate in compagnia ed in totale attenzione al nostro organismo.

Infine, per chi cerca la novità, anche Amazfit GTR 3 e GTS 3 possono essere visti come alternative top gamma a quanto proposto finora, con interazioni di alto profilo e specifiche di primo livello. Ricordiamo che le promo di San Valentino 2022 sono valide fino al 14 febbraio.

