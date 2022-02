Xiaomi DUKA LS-P: il telemetro laser per misurare in modo intelligente

Prendere le misure in casa o lavoro può essere un'operazione un po' macchinosa, se fatta con mezzi tradizionali. Ma se ci si affida ad un telemetro laser come l'ATuMan DUKA LS-P, da Xiaomi YouPin, allora diventa tutto più semplice, specie con l'offerta di Banggood grazie ad un codice sconto dedicato.

Xiaomi ATuMan DUKA LS-P: come risparmiare sul telemetro laser da YouPin in offerta

Il metro laser DUKA si configura similmente agli altri modelli del brand, quindi con una struttura compatta realizzata in lega di alluminio e magnesio e di conseguenza, resistente ai piccoli urti che possono capitare. Andando invece nello specifico delle sue caratteristiche, questo telemetro può misurare distanza, area e volume in maniera veloce e precisa.

Il tutto poi è visualizzato sul display LCD presente sulla parte frontale insieme al tasto funzione. Al suo interno invece sono inseriti piccoli chip di precisione per ottenere quanto descritto sopra. Inoltre, in maniera molto intelligente, nella sua misurazione riesce ad evitare gli ostacoli presenti come scale o mobili. La misurazione massima è fino a 40 metri. Infine, non dovrete preoccuparvi di utilizzarlo a lungo, grazie alla batteria da 200 mAh che permette un'ottima autonomia.

Quindi, se siete interessati ad un nuovo strumento utile per i vostri lavori, potete senza dubbio cogliere l'offerta con codice sconto che Banggood propone per l'ATuMan DUKA LS-P da Xiaomi YouPin, considerando anche la comodissima spedizione dai magazzini europei dello store. Trovate il link nel box Coupon qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

