Xiaomi ha brevettato lo sblocco dell’impronta a tutto schermo

Lo sblocco biometrico tramite impronta digitale sul display è ormai storia nota e anche gli smartphone Xiaomi non ne sono esenti. Il brand di Lei Jun vuole fare di più, pubblicando un brevetto per lo sblocco delle impronte non più in un solo punto, ma per tutto il pannello.

Xiaomi: come funziona lo sblocco con impronte su tutto il display del brevetto?

Come si struttura il brevetto pubblicato da Xiaomi nelle scorse ore? Come riporta il documento, il sistema è composto da un dispositivo di identificazione delle impronte digitali a schermo intero che include un controller, componenti per l'identificazione e una sorgente luminosa dedicata.

Tale dispositivo, che può essere appunto un telefono, utilizza LED a infrarossi diretti al fine di trasformare la sorgente luminosa in luce a infrarossi, visto che questa è separata dalla luce principale del display. Inoltre, quando si esegue il riconoscimento delle impronte digitali, è possibile permettere al dispositivo di accendere solo il LED a infrarossi nell'area delle impronte digitali e spegnere i LED a infrarossi circostanti.

In sunto, questo permetterà a tutta l'area del display di fare da sblocco biometrico e non più un punto specifico. Ovviamente, il pannello adatto per questo tipo di tecnologia è quello OLED o AMOLED, in quanto sono dotati di retro-illuminazione automatica e non dipendente. Per quanto riguarda gli LCD, che ad oggi sono sprovvisti di sblocco sotto il display, resta il brevetto pubblicato da TCL quasi due anni fa, ma non ancora applicato.

Non è chiaro quando lo vedremo sugli smartphone del brand, ma chissà che Xiaomi 13 in futuro non possa farci questa sorpresa.

