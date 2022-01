Stimola la creatività con le costruzioni Xiaomi: la Desert Racing Car costa solo 15€!

La serie di costruzioni per i più piccoli Xiaomi Mitu Building Blocks riserva sempre qualche sorpresa: si tratta di mattoncini in stile Lego, particolarmente utili per stimolare la creatività e la fantasia dei bambini, insieme alle capacità pratiche. Come nel caso della macchina Desert Racing Car, il regalo perfetto per i piccoli appassionati di motori!

Xiaomi Mitu Building Blocks: la Desert Racing Car è in offerta con codice sconto e spedizione EU

Composta da più di 490 parti e dotata di quattro sospensioni indipendenti, la macchina Desert Racing Car della serie Xiaomi Mitu Building Blocks si presenta come una soluzione dotata del giusto grado di complessità. Gli amanti dei motori e delle costruzioni l'adoreranno ed anche il vostro portafogli troverà qualche giovamento, visto il prezzo a cui viene proposto questo gadget del brand cinese.

La macchina Desert Racing Car della serie Xiaomi Mitu Building Blocks è disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo super, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei di GShopper. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

