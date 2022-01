Samsung: ecco i modelli che riceveranno la One UI 4.1

Nel mentre attendiamo che il rilascio della One UI 4.0 arrivi sui vari smartphone Samsung, si inizia già a parlare di One UI 4.1. Sono già molteplici i modelli che si sono aggiornati alla versione 4.0, ma non mancherebbe molto alla presentazione della 4.1. Il suo esordio dovrebbe avvenire ufficialmente con il lancio della serie Samsung Galaxy S22. A seguire, il nuovo major update verrà gradualmente rilasciato anche su tutti gli altri modelli compatibili, perciò cerchiamo di capire quali saranno.

Ecco quali modelli Samsung riceveranno l'aggiornamento alla One UI 4.1

Come avrete capito, quindi, per il momento non c'è ancora nessuna ufficialità sulla One UI 4.1 da parte di Samsung. Ne sapremo di più quando avverrà il keynote di Samsung Galaxy S22, ma possiamo già trarre delle ipotesi. Sulla base delle politiche di aggiornamento di Samsung, è possibile stilare una lista provvisoria contenente i modelli che si aggiorneranno alla One UI 4.1.

serie S Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, S10, S10 5G, S10+, S10e, S10 Lite

serie Note Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10 Lite, Note 20, Note 20 Ultra

serie Z Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Fold 2, Fold Samsung Galaxy Z Flip 3, Z Flip, Z Flip 5G

serie A Samsung Galaxy A72, A71, A71 5G, A52, A52 5G, A52s, A51, A51 5G, A42 5G, A32, A32 5G, A22, A22 5G, A03s, Quantum 2, A Quantum

serie M Samsung Galaxy M62, M52 5G, M42 5G, M32, M32 5G, M31, M22, M12, M01

serie F Samsung Galaxy F62, F42 5G, F22, F12

serie Xcover Samsung Galaxy Xcover 5

serie Tab Samsung Galaxy Tab S7, S7+, S7 Fe, S6, S6 5G, S6 Lite, A8 10.5 (2021), A7 Lite



