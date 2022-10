Recensione Aspirapolvere manuale Andeman 8000Pa: economico e ideale per la tua AUTO!

La categoria degli aspirapolvere è come un vaso di Pandora, una volta scoperchiato potrebbe regalare gioie e dolori, ma soprattutto tantissimi prodotti, che solo a guardarli nelle varie vetrine online potrebbero mandarvi letteralmente fuori di testa. E' quello che è successo a me, più o meno, quando ho voluto provare il nuovo Andeman 8000Pa, un prodotto molto economico che si configura, in sostanza, come un aspirapolvere manuale o, in altri termini, come aspirabriciole dedicato agli utilizzi più leggeri e per lo sporco superficiale, come ad esempio in auto, dietro la scrivania e via dicendo.

Ok, il brand è totalmente ignoto e non ho idea se abbia mai prodotto qualcosa di simile prima d'ora, ma fatto sta che era tra i più economici e per il mio uso sarebbe potuto essere interessante. Vi racconto come va.

Recensione Aspirapolvere manuale Andeman 8000Pa

Contenuto della confezione

All'interno della confezione di cartone l'azienda ha inserito giusto qualche accessorio per rendere lievemente superiore e più confortevole l'esperienza d'uso con il suo aspirapolvere. Nel dettaglio:

Tubo prolunga al quale si possono collegare gli altri accessori

Un bocchettone stretto e lungo per la pulizia degli angoli

Una spazzola per i tessuti

Un pennello per la pulizia degli accessori

Costruzione e Materiali

Come ben potrete immaginare la costruzione di questo aspirapolvere di Andeman è piuttosto semplice e minimal, visto il prezzo abbondantemente inferiore ai 50 euro. Il telaio è realizzato interamente in plastica, con la parte inferiore di colore grigio scuro e quella superiore, che coincide con la tanica raccogli polvere, è trasparente come consuetudine ed ospita il bocchettone principale di aspirazione, al quale andranno collegati gli accessori di cui vi ho parlato prima.

Nella parte superiore dell'aspirapolvere, inoltre, c'è il tasto primario (ed unico, aggiungerei) che permette di accendere e spegnere l'aspirapolvere; visto il prezzo contenuto non ci sono funzionalità smart di alcun tipo, se non appunto la possibilità di accendere e spegnere i motori.

In alto, poi, c'è una piccola luce a led che si accende insieme all'aspirapolvere; peccato non sia presente un tasto separato per l'accensione, perchè in questo caso si accende sempre anche quando non necessario, comportando un consumo di batteria inutile ed evitabile.

A proposito di batteria quella integrata su questo aspirapolvere di Andeman è da 4000 mAh e consente un utilizzo di circa 15 minuti, mentre la ricarica è piuttosto lenta e richiede all'incirca tre ore tramite un cavo fornito in confezione, con estremità USB.

Per quanto riguarda la praticità d'uso e la manegevolezza, assolutamente nulla da dire: qui il peso è piuttosto contenuto e l'impugnatura molto comoda, per cui anche in usi “prolungati” non vi stancherà tenerlo in mano.

Potenza di aspirazione e Qualità della pulizia

La potenza di aspirazione, come avrete intuito dal nome piuttosto fantasioso del prodotto, è da 8000PA, un valore sicuramente abbastanza alto ma che all'atto pratico potrebbe non soddisfare tutte le esigenze di pulizia, soprattutto perchè credo che questi valori non siano reali.

Tuttavia il motore è un'unità con potenza nominale pari a 120W e, come vi anticipavo, svolge bene il suo lavoro finchè si tratta di sporco superficiale e non di polvere intrappolata che necessità di una forza maggiore per poter essere aspirata via; ad esempio non ho trovato problemi ad aspirare polvere come farina, molliche di pane o altri scarti “leggeri” in cucina, ma qualche difficoltà in più l'ho avuta mentre tentavo di aspirare la polvere bloccata nella moquette sotto i tappetini dell'auto.

Chiariamoci, la pulizia viene effettuata a dovere, ma sarà necessario armarvi di un po' di pazienza e fare 2-3 passaggi nella stessa zona per avere un risultato certosino; non sarebbe un problema se non fosse che la batteria dura circa 15 minuti, ma su questo non gliene faccio una colpa perchè è una caratteristica che accomuna quasi tutti i prodotti come lui.

Il lato positivo è che lui ha un filtro HEPA lavabile e che garantisce una pulizia più accurata; sono quasi certo che sarà impossibile trovare un filtro di ricambio, per cui in caso lo laviate fateci molta attenzione a non distruggerlo.

Prezzo e Considerazioni

Come vi anticipavo il nuovo Andeman 8000Pa costa poco meno di 30 euro grazie al link e sconti che trovate qui in basso; è un prodotto super economico, e come tale ci mette di fronte a delle rinunce che è bene mettere subito in conto. L'aspirapolvere ha una potenza di aspirazione buona per usi delicati e non per operazioni di pulizia molto profonde, ed in più non è adatto per aspirare i liquidi. Insomma, un prodotto da portare sempre dietro in auto per qualsiasi emergenza (visto che si ricarica tramite USB).