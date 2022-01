Siete pronti a una valanga di modelli per Redmi Note 12?

State ancora attendendo il debutto di Redmi Note 11 sul mercato Global? Beh, forse vi coglierà di sorpresa (o forse no) sapere che Xiaomi sta già pensando al lancio della prossima famiglia Redmi Note 12. Da qualche anno, la compagnia di Lei Jun ha deciso di allargare in maniera piuttosto corposa la serie Redmi Note, con almeno due lanci l'anno. Vista la presenza capillare di Xiaomi in giro per il mondo, spesso e volentieri questi modelli vengono presi e re-brandizzati a seconda della zona geografica.

La famiglia Redmi Note 12 è in preparazione: trapela una serie di modelli

Considerato che la serie Redmi Note 11 è stata lanciata in Cina in autunno, è plausibile che quella Redmi Note 12 arrivi già in primavera o a cavallo con l'estate. Ma non perdiamoci in altre speculazioni e vediamo quali modelli sono trapelati in rete:

L16 22041216C – Redmi 22041216G – POCO 22041216I – Xiaomi

L16U 22041216UC – Redmi 22041216UG – POCO 22041216UI – Redmi

L19 22041219G – Redmi 22041219C – Redmi 22041219I – Redmi

L19P 22041219PG – POCO 22041219PI – POCO

L19N 22041219NY – Redmi



Sulla base dell'elenco che Xiaomiui ha portato sul piatto, sono svariati gli smartphone certificati per la serie Redmi Note 12, ma c'è da fare una specificazione. I modelli sarebbero sostanzialmente cinque, ma si dividerebbero in un totale di dodici smartphone, proprio per la strategia di re-brandizzazione di cui sopra. Sappiamo anche che le lettere “C”, “G” e “I” stanno a indicare la geolocalizzazione: un modello che finisce per “C” è destinato alla Cina, per “G” al mercato Global e per “I” all'India.

Sulla base delle sigle di Redmi Note 11, si ipotizza che che L19 sia Redmi Note 12, L19N una sua presunta variante NFC mentre L19P diventi POCO M5 Pro 5G. Sicuramente ne riparleremo nei prossimi mesi, nell'attesa di scoprirli più nel dettaglio.

