Lenovo ha immaginato un laptop con tablet removibile

Quanti di noi hanno visto o possiedono dei PC 2-in-1 che diventano veri e propri tablet? Ma se ci fosse un notebook che possiede un tablet integrato che possiamo utilizzare autonomamente senza dover utilizzare il display del laptop, come immaginato da Lenovo nel nuovo brevetto?

Lenovo: come funziona il tablet integrato nel notebook

Nel brevetto di Lenovo, esperta di soluzioni informatiche di questo tipo, abbiamo un notebook di fattura standard, ma ciò che lo rende davvero unico è ciò che si trova nella scocca posteriore al display. Infatti, trova alloggio un tablet vero e proprio, che può essere estratto con movimento slide ed essere utilizzato in maniera totalmente autonoma.

Ma come funziona quando il tablet è riposto nella scocca del laptop? Cercando di interpretare il documento, è possibile da utilizzare come Always-On Display per leggere notifiche e controllare altre attività mentre si è in cammino e non si può distaccare il dispositivo dal PC.

Sebbene funzioni in autonomia, è possibile utilizzarlo in modalità “Side Car” magari per utilizzarlo come tavoletta grafica, visto che è presente anche uno stylus oppure per prendere appunti rapidi senza dover digitare sulla tastiera.

Per quanto resti un dispositivo presente in un brevetto e quindi molto futuristico, non è escluso che Lenovo possa renderlo realtà portando la produttività in mobilità un concetto sempre più ampio e strutturato.

