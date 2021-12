Redmi Note 11 Global prende forma: ecco le prime specifiche

Arrivata in Cina, quasi a sorpresa, nell'anno in cui avevamo già visto la serie Note 10, la gamma Redmi Note 11 si prepara ad approdare in versione Global. Dopo le prime voci rincorse, inizia adesso a delinearsi il profilo, soprattutto per le specifiche tecniche, del modello base che dovrebbe arrivare nei nostri mercati.

Redmi Note 11 Global: tutto ciò che sappiamo ad oggi

Design e specifiche tecniche

Se volessimo partire, come di consueto, da ciò che dovrebbe essere il design del nuovo Redmi Note 11 del mercato internazionale, purtroppo non abbiamo informazioni concrete. Possiamo valutare l'idea che, ispirandosi ai modelli Cina (ma anche quelli della serie Note 10) come indicato nei primi leak, possa avere un bumper fotocamera rettangolare con il sensore principale racchiuso in uno slot a parte.

Ciò che cambierebbe, sempre secondo i leak, potrebbero essere le specifiche tecniche. Infatti, il Dimensity 810 potrebbe far spazio ad un chipset 4G, molto probabilmente l'ultimo Snapdragon 680.

Oltre a ciò, le certificazioni ricevute dal modello 2201117TG ci portano un ingresso SD di espansione memoria, ma anche un jack audio da 3.5 mm. In più, il software di partenza dovrebbe essere la MIUI 12.5 basato su Android 11.

Lato fotocamera Redmi Note 11 Global, secondo certificazione, dovrebbe mantenere un sensore principale da 50 MP f/2.0, alla stregua del modello cinese. Non sappiamo se avremo più di due sensori, ma è possibile ci possa essere un grandangolare da 8 MP. Inoltre, è stata certificata anche la selfie camera, che dovrebbe essere da 13 MP.

Redmi Note 11 Global – Possibile prezzo e uscita

Quando arriva la nuova serie Redmi Note 11 Global? A dire il vero, sebbene sia presto per confermare, è molto probabile la vedremo già nei primi mesi del 2022, al massimo per il mese di febbraio. Questo però lo capiremo solo nelle prossime settimane.

