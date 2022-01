Il teardown di OPPO Find N ci svela com’è un pieghevole all’interno

Parlare di teardown di uno smartphone tradizionale come Xiaomi 12 può essere noioso, mentre cambia tutto se il soggetto è un telefono come OPPO Find N. L'avvento degli smartphone pieghevoli ha introdotto una certa curiosità attorno al modo in cui i produttori li assemblano. Anni fa c'era un teaser di Samsung che fece emozionare gli appassionati di tecnologia, quando all'epoca i pieghevoli sembravano qualcosa di fantascientifico. Adesso questi smartphone stanno iniziano piano piano a diffondersi e, con essi, iniziano a diffondersi anche i relativi teardown.

OPPO Find N smontato pezzo per pezzo: vediamo com'è un pieghevole nel teardown

E quando si parla di disassemblaggio, JerryRigEverything è senza ombra di dubbio la prima scelta su YouTube. Anche perché maneggiare uno smartphone pieghevole come OPPO Find N non è affatto facile, a partire da smontarne la scocca. Data la sua natura, lo schermo interno possiede un'ulteriore cornice protettiva che ne protegge il perimetro, per evitare infiltrazioni di polvere e detriti. Rimuovendo il display si può già notare qualcosa di “anomalo”, cioè la rete metallica gommata che sta sotto e proteggerne la parte centrale che viene flessa.

Come tutti gli altri pieghevoli, anche il pannello protagonista di OPPO Find N prevede una pellicola protettiva permanente per prevenire possibili danni. Ciò nonostante, questo tipo di schermi continua a danneggiarsi con una certa semplicità. Subito sotto alla pellicola c'è il pannello Samsung UTG (Ultra Thin Glass), in grado di piegarsi con un certo raggio ma oltre il quale si frattura.

Procedendo con il teardown, un'altra difficoltà che si incontra con OPPO Find N è nella rimozione della scocca posteriore. Per via del vetro testurizzato, bello da vedere per il suo effetto opaco ma poco prono alle ventose utilizzate per il disassemblaggio. Una volta rimossa, si notano molte protezioni in plastica contro i liquidi, nonostante il pieghevole non sia certificato (Samsung Galaxy Z Fold 3 per ora è l'unico). L'altra particolarità, intrinseca di questi terminali, è la doppia batteria divisa per ogni sezione del telefono.

Ma la vera sorpresa la si trova una volta scomposto completamente OPPO Find N, ovvero il meccanismo di piegamento. Stando alle dichiarazioni di OPPO, dentro si cela un insieme di 136 componenti con una tolleranza di soli 0,01 mm: una vera e propria opera d'arte tecnologica.

