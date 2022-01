Saldi Anker 2022: offerte da non perdere su audio, video, ricarica e smart home

I primi mesi dell'anno sono quelli, storicamente, dedicati ai saldi e Anker ha voluto partecipare lanciando le sue offerte Amazon per questo inizio 2022. L'azienda ha infatti portato in sconto tanti suoi prodotti del settore audio, video, ricarica e smart home con prezzi molto competitivi per tutti i suoi sub-brand.

Saldi Anker: tutte le offerte Amazon per inizio 2022

Ma quali sono i prodotti che Anker ha messo in offerta su Amazon? Il catalogo è davvero molto ampio e troviamo varie soluzioni sia direttamente di Anker per la ricarica rapida, che di Soundcore per cuffie, auricolari e speaker, Nebula per i proiettori laser, Eufy per lo smart home e PowerConf con le soluzioni per il settore office. Tutti questi prodotti godono della spedizione diretta di Amazon, ma l'offerta ha un periodo di tempo limitato, proprio per l'esclusività della promo Anker.

La prima tranche ha validità fino al prossimo 23 gennaio 2022, con più di 10 prodotti in sconto per tutti i settori menzionati sopra. Non temete però, ogni volta che ci saranno nuove offerte nelle prossime settimane, vi aggiorneremo con tutte le soluzioni. Di seguito trovate tutte le offerte, così da non perderne neanche una: se non doveste visualizzare correttamente i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

