Che fine fa OPPO Find N nelle mani di JerryRigEverything?

Da quando esistono, smartphone pieghevoli come OPPO Find N fanno tentennare tutti coloro che sarebbero curiosi di provarne uno ma esitano per la loro fragilità. Checché ne dicano i produttori, uno smartphone flessibile è di natura meno resistente di uno smartphone tradizionale. Resta da capire, quindi, quale modello sia quello che si comporta meglio quando sottoposto a un test di resistenza, specialmente se a farlo è il buon vecchio JerryRigEverything.

JerryRigEverything mette sotto torchio la natura pieghevole di OPPO Find N

Se si pensa all'ultimo Samsung Galaxy Z Fold 3, parliamo dell'unico smartphone pieghevole in circolazione a poter vantare certificazione IPX8. Non è il caso di OPPO Find N, quindi, per quanto lo slot SIM abbia l'anello protettivo tipico dei telefoni certificati contro i liquidi. Il foldable OPPO può vantare un migliore meccanismo di piegamento. Questo fa sì che la grinza dello schermo sia meno visibile ma soprattutto che, da chiuso, non ci siano spazi fra le due parti, al contrario di quello di Samsung. Questo è un fattore da non sottovalutare: per natura, gli schermi interni degli smartphone pieghevoli sono più delicati di quelli dei telefoni canonici. Di conseguenza, l'infiltrazione di polvere e detriti potrebbe provocare danni.

Ma cosa succede se OPPO Find N ci entra a contatto? JerryRigEverything ha simulato questa circostanza, dimostrando come il pieghevole riesca a resistere molto bene. Pur sporcandolo di terra e sabbia, il meccanismo di apertura e chiusura non ne esce compromesso e utilizzandolo non si notano suoni strani.

Il test di resistenza di JerryRigEverything si sposta poi sullo schermo esterno di OPPO Find N, la cui protezione Gorilla Glass Victus lo rende resistente al pari dei migliori smartphone non pieghevoli. Ben diverso è il discorso per lo schermo interno: per potersi piegare, tutti i pieghevoli necessitano di uno strato protettivo plastico. Ciò significa che basta applicare una forza piuttosto contenuta (livello 2 sulla scala di Mohs) per danneggiarlo. Basta esercitare una certa pressione con un'unghia per rigare lo schermo in maniera irreparabile. Purtroppo questo è un fattore che non sparirà fintanto che i produttori di schermi non troveranno una soluzione alternativa che resista ai graffi quanto il vetro.

Più resistente è invece il resto della scocca, con un frame in metallo che circonda la struttura di OPPO Find N. Altrettanto resistente è la sezione posteriore, con una scocca in vetro satinato che restituisce un effetto metallico ed è meno prono a graffiarsi rispetto al vetro liscio. E il bend test? Farlo su un pieghevole è sempre rischioso, ma anche in questo caso OPPO Find N ne esce indenne, pur provando a piegarlo nel verso opposto.

