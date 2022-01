La soundbar elegante di BlitzWolf porta un tocco di stile al tuo salotto: ora a meno di 50€!

La soundbar BlitzWolf BW-SDB2 XR scende ad un prezzo super con codice sconto: un'occasione imperdibile, specialmente se state pensando di portare un tocco di stile al vostro salotto (senza rinunciare né alla qualità né al risparmio). Una nuova offerta targata Banggood, con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store!

BlitzWolf BW-SDB2 XR: la soundbar elegante scende al miglior prezzo

Elegante e stilosa, la soundbar BlitzWolf BW-SDB2 XR porta un tocco di classe in salotto grazie al suo stile: il corpo è realizzato in metallo, con un retro in legno ed un piccolo pannello touch per i controlli. Dotata di una potenza di 40W (tramite quattro speaker integrati), si tratta di una soluzione decisamente appetibile, specialmente al prezzo a cui viene proposta.

Grazie al nuovo codice sconto di Banggood, la soundbar stilosa di BlitzWolf scende al miglior prezzo di sempre, ovviamente con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. Qui sotto trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

