Kugoo M2 Pro in sconto su eBay al miglior prezzo di sempre

L'acquisto di un mezzo elettrico per gli spostamenti è diventato un ottimo motivo per uscire di più di casa e passare più tempo all'aria aperta. L'esplosione della moda del monopattino elettrico rispecchia sicuramente questo mood e Kugoo, di cui abbiamo recensito un modello premium, con il suo M2 Pro potrebbe essere la scelta ideale per rapporto qualità/prezzo grazie a questa nuova occasione con codice sconto su eBay!

Kugoo M2 Pro è il monopattino elettrico pieghevole completo e dal prezzo top su eBay

Il monopattino elettrico Kugoo M2 Pro, senza troppi giri di parole, è davvero completo: la struttura in alluminio gli dona un aspetto sportivo e moderno, ma sono le sue caratteristiche a fare di lui un ottimo prodotto. Infatti, ha una potenza di motore a 350W/36V, con una batteria da 7.5 Ah. Questo permette al mezzo di arrivare fino ai 25 km/h nella modalità massima, ma ne esistono altre due meno energivore. Quanto ad autonomia, siamo su 30 km e considerando che è un prodotto urban, sono più che sufficienti.

Kugoo M2 Pro è dotato di un corpo pieghevole, oltre che facile da trasportare grazie al peso di 15.6 kg. Inoltre è molto resistente, in quanto supporta fino a 120 kg di peso. Le ruote hanno un sistema di freni avanzato diviso tra freno a disco, elettrico e con pedale posteriore, quindi potrete usarlo anche come monopattino classico. Non manca il display LED visibile in ogni situazione ed un faretto per girare anche al buio. Infine, è anche smart in quanto è possibile monitorare gli spostamenti tramite l'applicazione dedicata.

