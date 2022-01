OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro: quali sono le differenze

La compagnia cinese ha presentato in patria il suo nuovo top di gamma, cambiando le carte in tavola. Non più due flagship ma solo un modello, con caratteristiche stellari. In attesa di vedere questo particolare terminale anche alle nostre latitudini, vediamo un confronto tra specifiche, design e prezzo: OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro, ecco una panoramica approfondita di tutte le differenze!

OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro: differenze tra design, display, specifiche, fotocamera e prezzo

Design e display

Il nostro confronto tra OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro non può che partire dal design e dal display. Frontalmente i due terminali sono identici, con il medesimo pannello con punch hole. Si tratta di uno schermo Fluid AMOLED LTPO, ulteriormente migliorato a livello tecnico nel caso del nuovo modello.

Per quanto riguarda il retro si cambia completamente: il nuovo arrivato adotta un layout squadrato, con un modulo in rilievo che proseguire lungo il bordo del dispositivo. Nel caso del predecessore abbiamo un modulo rettangolare in linea con i vari dispositivi del periodo.

Entrambi adottano un pannello posteriore in vetro, protezione Gorilla Glass e colorazioni elegantissime (ma sobrie e poco appariscenti). Di seguito trovate tutti i dettagli relativi alle dimensioni e alle altre caratteristiche estetiche e relative al display.

OP 10 Pro OP 9 Pro Dimensioni 163 x 73.9 x 8.55 mm, 200 g 163.2 x 73.8 x 8.7 mm, 197 g Impermeabilità X IP68 Schermo 6.7″ QHD+ (3216 x 1440 pixel) 6.7″ QHD+ (3216 x 1440 pixel) Pannello Fluid AMOLED E5 LTPO 2.0 Fluid AMOLED LTPO Refresh rate 120 Hz dinamico 120 Hz dinamico Protezione Gorilla Glass Victus Gorilla Glass 5 Sicurezza Lettore d'impronte sotto il display Lettore d'impronte sotto il display Colorazioni Volcanic Black, Emerald Green Stellar Black, Pine Green, Morning Mist

Hardware

Di seguito trovate tutte le differenze nel comparto tecnico dei due top di gamma del brand cinese.

OP 10 Pro OP 9 Pro Chipset Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm, Cortex-X2 3.0 GHz) Snapdragon 888 (5 nm, Cortex-X1 a 2.84 GHz) GPU Adreno fino a 818 MHz Adreno fino a 700 MHz RAM 8/12 GB LPDDR5 8/12 GB LPDDR5 ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 MicroSD No No Batteria 5.000 mAh 4.500 mAh Ricarica 80W 65W Ricarica wireless 50W 50W Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 5.2 GPS Dual Frequency L1 + L5 L1 + L5 NFC Sì Sì Speaker stereo Sì Sì Mini Jack No No USB Type-C Sì Sì Infrarossi No No

Lato software, OnePlus 10 Pro ha debuttato in Cina con la ColorOS 12.1 mentre arriverà in Europa con la OxygenOS 12 (basata su Android 12). Al lancio, OnePlus 9 Pro è arrivato con Android 11 e la OxygenOS 11.

Fotocamera

Con la nuova incarnazione del flagship il comparto fotografico resta principalmente invariato all'apparenza ma in realtà ci sono delle differenze notevoli. OnePlus 10 Pro perde il sensore monocromatico ed offre una tripla camera da 48 + 50 + 8 MP. Ritroviamo la medesima sensoristica e lo stesso zoom ottico 3.3X, ma il nuoto top introduce un grandangolo con FOV 150°. In entrambi i casi abbiamo una partnership con il noto marchio Hasselblad.

OP 10 Pro OP 9 Pro Primario Sony IMX789, 48 MP, f/1.8, OIS Sony IMX789, 48 MP, f/1.8, OIS Grandangolo JN1, 50 MP, f/2.2, 150˚ IMX766, 50 MP, f/2.2 Teleobiettivo 8 MP f/2.4, OIS (zoom 3.3X) 8 MP f/2.4, OIS (zoom 3.3X) Macro – – Profondità – 2 MP, f/2.4 Video 4K (30/60/120 fps)

8K (24 fps) 4K (30/60/120 fps)

8K (30 fps) Selfie IMX615, 32 MP, f/2.4 IMX471, 16 MP, f/2.4

Le nostre recensioni

OnePlus 9 Pro – Recensione

OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro: prezzo a confronto

Concludiamo la nostra panoramica delle differenze tra OnePlus 10 Pro e il modello 9 Pro dando uno sguardo ai prezzi di lancio.

OP 10 Pro OP 9 Pro 8/128 GB 4.699 yuan (650€) 919€ 8/256 GB 4.999 yuan (691€) – 12/256 GB 5.299 yuan (733€) 999€

Ovviamente al momento i prezzi sono alquanto sfasati dato che il modello 10 Pro è stato lanciato solo in Cina. Non appena disponibile anche in Italia provvederemo ad aggiornare questo articolo con le cifre corrette per il nostro paese.

