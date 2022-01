Xiaomi 12 Pro ha problemi di surriscaldamento: ecco le prove

Se si esclude Moto Edge X30, Xiaomi 12 e 12 Pro sono i primi smartphone “mainstream” a portare sugli scaffali lo Snapdragon 8 Gen 1. Sul nuovo chip high-end di Qualcomm aleggia una certa curiosità, sia in positivo che in negativo. In positivo perché parliamo del primo SoC fabbricato con processo produttivo a 4 nm, in negativo per i presunti problemi di temperature. È una vicenda che abbiamo già analizzato in precedenza, visto che Xiaomi non è stata la prima a utilizzarlo bensì Lenovo/Motorola. Sin dal suo debutto, Moto Edge X30 è stato prontamente messo sotto torchio nei benchmark, evidenziano come la gestione delle temperature non sia poi così migliorata.

Aggiornamento 11/01: nuovi test corroborano i dubbi sulla gestione delle temperature di Xiaomi 12 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi 12 Pro sembra confermare i problemi di temperatura dello Snapdragon 8 Gen 1

Il problema delle temperature affligge Qualcomm già da tempo: forse vi ricorderete dei problemi trascorsi nel 2014 con lo Snapdragon 810. Più di recente, sono stati Snapdragon 888 e 888+ a essere additati di non essere in grado di tenere a bada le temperature in maniera adeguata. Ma se lo Snap 810 era fabbricato da TSMC, gli ultimi 888 e 888+ sono di fattura Samsung-iana e lo stesso possiamo dire per lo Snapdragon 8 Gen 1. Al punto tale che Qualcomm avrebbe lamentato questa dinamica, optando per TSMC per la produzione di quello che potrebbe divenire lo Snapdragon 8 Gen 2.

Ma tornando al presente, dopo aver visto quanto avvenuto con Moto Edge X30, come si comporta lo Snapdragon 8 Gen 1 su Xiaomi 12 e 12 Pro? A dircelo sono i primi utenti che hanno avuto modo di mettere le mani sopra i nuovi top di gamma firmati Xiaomi. In particolar modo Xiaomi 12 Pro, che ricordiamo avere un impianto di dissipazione migliorato. Ma sembrerebbe che i risultati ottenuti dai primi test svolti non siano particolarmente entusiasmanti in termini di gestione delle temperature. Utilizzando l'app CPU Throttling Test, Xiaomi 12 Pro sembra andare praticamente subito in thermal throttling, abbassando a circa il 60% le prestazioni espresse per quasi l'intera durata del test (cioè 15 minuti).

Ne riparleremo più avanti quando avremo fra le mani Xiaomi 12 e 12 Pro e quando ci saranno più test specifici da parte delle varie testate. Ma sembra che, come per Moto Edge X30, anche i nuovi flagship Xiaomi sembrano soffrire le alte temperature dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Al punto tale che la diretta rivale MediaTek non ha mancato di tirarle una frecciatine in tal senso. Non resta che scoprire se il Dimensity 9000 e i suoi 4nm incorrerà negli stessi problemi.

Altri test confermano | Aggiornamento 11/01

Sapevamo che il diffondersi di Xiaomi 12 Pro sul mercato avrebbe portato sul piatto altre testimonianze sulla sua gestione delle temperature. E a quanto pare il rinnovato impianto di dissipazione non sembra bastare a tenere a bada i bollenti spiriti. Questa volta la prova si fa più concreta, grazie al test di confronto dello youtuber FrankieTech. Nel suo ultimo video vediamo a paragone tre smartphone con hardware di livello: Xiaomi 12 Pro, 11 Ultra e POCO F3. Il motivo per cui ha scelto questi tre è presto detto: nel mezzo abbiamo Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 888 e Snapdragon 870.

Per capire meglio la faccenda, Frankie ha eseguito una serie consecutiva di test Antutu su tutti e tre gli smartphone, con risultati non propriamente entusiasmanti. Ecco i punteggi ottenuti:

Test 1 (modalità Bilanciata) Xiaomi 12 Pro: 957.204 Xiaomi 11 Ultra: 769.482 POCO F3: 683.583

Test 2 (modalità Prestazioni) Xiaomi 12 Pro: 956.912 (-0,03%) Xiaomi 11 Ultra: 747.240 (-3%) POCO F3: 688.941 (+1%)

Test 3 (modalità Prestazioni) Xiaomi 12 Pro: 901.436 (-5%) Xiaomi 11 Ultra: 728.568 (-2,5%) POCO F3: 684.032 (-0,5%)

Test 4 (modalità Prestazioni) Xiaomi 12 Pro: – Xiaomi 11 Ultra: 729.796 (+0,16%) POCO F3: 684.709 (-)



Eseguendo quattro test consecutivi, si evidenzia una certa tendenza di Xiaomi 12 Pro al thermal throttling, come già comparso nei precedenti test. Tendenza che si acutizza al quarto test, con Xiaomi 12 Pro che non riesce nemmeno a completarlo: Antutu si interrompe di colpo, restituendo l'errore “Your device is overheating“. Cosa che invece non avviene su Xiaomi 11 Ultra e POCO F3, i quali riescono a completare tutti i test senza particolari cali e senza surriscaldamenti eccessivi.

