Meizu sta tornando: in arrivo il primo smartphone per il 2022

Meizu sembra voler puntare molto forte sul marchio Blue Charm (mBlu) ed insieme ai vari accessori già presentati per audio e fitness, si punta ad uno smartphone. Infatti, arrivano dettagli su Meizu mBlu 10, nuovo terminale low budget in arrivo nel mese di gennaio.

Aggiornamento 11/01: il mid-range di Meizu mBlue ha una data di presentazione. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

mBlu 10: cosa sappiamo del nuovo smartphone della rinata Meizu Blue Charm

Design e specifiche tecniche

A far trapelare l'esistenza di uno smartphone del rinnovato brand affiliato a Meizu è il leaker WHYLAB, che da un'inserzione di un eCommerce ha condiviso la foto di quello che dovrebbe essere il dispositivo. Il nome designato dovrebbe essere mBlu 10 ed il design posteriore ricorda vagamente quello dei cugini della serie Meizu 18, con bumper fotocamera in alto a sinistra con tre fori ma i sensori dovrebbero essere due.

Ma che cosa troviamo in merito alle specifiche tecniche? Ce le svela l'approdo dello smartphone sul TENAA: si parte da un display con drop notch che risulta essere con risoluzione HD+ da 6.5″, ma anche una CPU Octa-Core a 2 GHz che, considerando la fascia di prezzo, potrebbe essere uno tra Helio G88 e Dimensity 720, a seconda di quella che sarà la connettività.

Per la memoria, è molto probabile che vedremo 4/6 GB RAM e 64/128 GB e per il comparto batteria ci dovrebbe essere un modulo da 5.000 mAh. Il lato fotocamera è composto da un trittico di sensori non ben specificati, mentre la selfie camera è da 16 MP.

Meizu Blue Charm conferma la serie mBlu Note: cosa aspettarsi?

Oltre alla serie che vedrà come protagonista mBlu 10, Meizu Blue Charm ha confermato anche il ritorno della famosa serie Note che tanto ha fatto bene in patria e per un po' anche alle nostre latitudini. Non è escluso quindi che avremo un possibile mBlu Note 10, che potrebbe essere un mid-range di tutto rispetto, viste le premesse, ma di cui purtroppo non conosciamo ancora i dettagli sulle specifiche tecniche. Non appena li sapremo, vi aggiorneremo tra le righe di questo articolo.

Meizu mBlue 10 – Prezzo e data di presentazione

Il nuovo Meizu mBlu 10 sarà il primo smartphone del brand cinese per il 2022: la data di presentazione è fissata per il 12 gennaio, quindi tra pochissimo.

Quanto al prezzo, Meizu si è già sbilanciata sulla fascia in cui entrerà il prossimo mBlu. Come già intuito dalle prime specifiche, lo smartphone potrebbe rientrare in un target di circa 203€ (1.500 yuan), quindi in piena competizione con i Redmi Note 11 Pro e i Realme di riferimento (ma ovviamente restiamo in attesa di dettagli ufficiali).

