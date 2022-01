WhatsApp sta per risolvere un fastidioso problema dei messaggi vocali

Anche se parliamo spesso di Telegram (per ovvi motivi, viste le novità che vengono implementate continuamente ed il numero crescente di utenti), sono sempre tantissimi i fedeli utilizzatori di WhatsApp, storica piattaforma di messaggistica purtroppo non esente da varie limitazioni. Se pensate ai messaggi vocali e un problema di questi, di certo starete pensando ad un fastidioso difetto ma per fortuna sembra che uno dei prossimi aggiornamenti andrà a correggere le difficoltà degli audio in background di WhatsApp.

WhatsApp potrebbe migliorare i messaggi vocali con uno dei prossimi aggiornamenti

L'introduzione delle note vocali in WhatsApp è stata di certo una manna dal cielo e lentamente il team di sviluppo sta migliorando questa funzionalità. Tuttavia c'è ancora un grosso limite: quando si ascolta un messaggio vocale non è possibile cambiare chat di WhatsApp. In caso passiate ad un'altra conversazione l'audio si interromperà. Sarà quindi necessario rientrare nella chat precedente, ascoltare la nota vocale e poi proseguire. Nulla di trascendentale, ma resta comunque un fastidio: spesso, senza nemmeno pensarci, avviamo la riproduzione di una registrazione chiudendo poi la finestra di chat.

Stando a quanto scoperto scavando a fondo nella nuova versione beta di WhatsApp per Android (la 2.22.3.1 per la precisione), il team di sviluppo starebbe per introdurre una nuova funzionalità. Si tratta della riproduzione in background dei messaggi vocali, la quale consente di cambiare chat senza incorrere nel fastidioso stop.

Dopo aver avviato una nota vocale, basterà cambiare conversazione o tornare alla schermata principale dell'app per far comparire un player nella parte superiore. Non mancano i pulsanti per Play/Pausa e la barra di avanzamento della registrazione.

Al momento questa novità è ancora in fase di sviluppo e non è ancora attiva (nemmeno per i beta tester). Comunque si tratta di una funzione avvistata in precedenza anche per la versione iOS di WhatsApp (sempre in beta). Ci aspetta un nuovo aggiornamento con la riproduzione in backgroud degli audio? Speriamo di sì e teniamo le dita incrociate affinché arrivi a stretto giro! Nel frattempo vi lasciamo con la nostra guida su come recuperare i messaggi eliminati su WApp.

