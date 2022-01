Honor Magic 4, la serie si avvicina: primi indizi sull’uscita

Dopo la grande attenzione rivolta nelle scorse ore attorno al primo pieghevole, è tempo per Honor di iniziare a progettare l'arrivo della serie Magic 4. Sebbene non ci siano così poi tanti indizi, possiamo già carpire notizie in merito al periodo di uscita e quali potrebbero essere le novità.

Honor Magic 4: la serie arriverà entro il Q1 2022 e ci saranno due chipset

Cosa sappiamo quindi su Honor Magic 4 o comunque gli smartphone che comporranno questa serie? A dire il vero, è un po' presto per dare informazioni più complete, ma possiamo già sbilanciarci su quando potrebbe uscire. A dare manforte a queste indiscrezioni ci pensa il leaker Chrysantemum Fans, sempre molto attento al mondo Honor e Huawei, sostenendo che il ruolino di marcia della serie è rivolto verso un'uscita alla fine di marzo 2022, quindi comunque in piena wave di presentazioni.

E come potrebbero essere questi smartphone? Qui ci sono molti meno indizi, ma si spingerà molto sulle prestazioni. Certo è il fatto che vedremo all'opera due soluzioni per i SoC, quindi Snapdragon 8 Gen 1 e MediaTek Dimensity 9000, come anche da conferma del brand, ma bisognerà capire se si investirà anche sulla fotocamera, dove Honor di certo non vorrà rimanere indietro. Quello che si apprende però è che il modello base potrebbe essere più compatto, in stile Xiaomi 12.

Per ora restano indiscrezioni sui presunti Magic 4, ma appena avremo più notizie ve le riporteremo sicuramente.

