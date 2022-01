Honor Magic V: nessuna grinza sul display grazie ad un componente speciale

Honor Magic V, tra le sue tante caratteristiche, ha quella di avere un display senza vere piegature visibili. Ma come avviene questo? Tramite un sistema molto pratico che permette al dispositivo di mantenere un pannello il più liscio possibile.

Honor Magic V: un cardine pop-up permette di mantenere il display interno liscio

Il processo di apertura del Magic V è molto simile a quello, ad esempio, di OPPO Find N e Mate X2, con la cerniera che permette di aprirlo come se fosse un vero e proprio libro. Ma, a differenza degli altri due dispositivi, il pieghevole di Honor ha una componente in più, che lo protegge quando chiuso e lo rende liscio quando aperto.

Si tratta di un cardine pop-up, che si alza quando si va ad aprire lo smartphone. Nello specifico, attiva la sua azione quando questo viene aperto del tutto. Tenendo ben saldi i due lati del pannello, questo permette al display di non avere vere e proprie grinze centrali, come potreste trovare in alcuni altri foldable.

In più, quando si richiude, il cardine si ritrae e quindi allenta la pressione, permettendo all'Honor Magic V di avere una protezione maggiore in caso di urti o cadute. E per dimostrare questo, George Zhao lo ha fatto cadere a terra volontariamente ed in effetti uscì illeso.

Questo spiega anche un po' i prezzi molto alti e i costi di riparazione proibitivi per questo smartphone, perché questo tipo di sistemi comporta investimenti molto alti e tanti di questi restano prettamente dei brevetti. Se ne volete sapere di più su Honor Magic V, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

