Huawei Mate X2 ufficiale nella nuova Collector’s Edition

Oltre a MateBook E 2021, Watch GT Runner e al nuovo visore VR, fra i protagonisti dell'evento di ieri c'era anche Huawei Mate X2 Collector's Edition. Una nuova versione del tanto apprezzato pieghevole della compagnia cinese, adesso rinnovato per riproporlo in una nuova veste potenziata. Questa edizione da collezionisti è sì più costosa, ma a cambiare non è soltanto la componente estetica bensì anche parte della configurazione tecnica.

Huawei Mate X2 Collector's Edition: ecco quali sono le differenze

All'occhio e al tatto, questo Huawei Mate X2 Collector's Edition si presenta con una scocca in ecopelle, disponibile in tre colorazioni: nero, bianco e rosa scuro. Il vetro esterno è stato arricchito da un materiale nano-cristallino che lo rende più resistente alle cadute. Sotto il profilo hardware, il rinnovato pieghevole si spinge più in là offrendo un taglio unico di memorie da 12/512 GB di storage.

Huawei fa sapere che ha migliorato anche il software HarmonyOS 2.0, con il 90% delle applicazioni presenti su AppGallery che supportano lo schermo esteso di Mate X2. Oltre ad affinare il multitasking della UI, l'azienda ha migliorato anche la compatibilità per app come Huawei Video, Reader e Browser.

Per il resto, le specifiche rimangono invariate, a partire dal SoC proprietario HiSilicon Kirin 9000 5G con CPU a 3,13 GHz e GPU Mali-G78 MP24. Lo schermo esterno è un'unità OLED da 6,45″ Full HD+ a 90 Hz, mentre quello interno, sempre OLED a 90 Hz, si apre a 8″ 2480 x 2200 pixel. L'alimentazione è fornita da una batteria da 4.500 mAh con ricarica Supercharge a 55W, mentre il comparto multimediale include quad camera da 50+16+12+8 MP con grandangolare e doppio teleobiettivo 3x/10x, selfie camera da 16 MP e speaker stereo.

Prezzo e disponibilità

Come per il modello standard, anche questa nuova variante rimane un'esclusiva per la Cina. Huawei Mate X2 Collector's Edition viene venduto al prezzo di 19.699¥, pari a circa 2723€ e sarà disponibile dal mese di dicembre.

