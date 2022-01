Niente Google Pay? Huawei aggiunge il supporto a Curve

Pur esistendo metodi per avere Play Store e app Google su smartphone Huawei che ne sono privi, non è possibile utilizzare Google Pay. Questo perché la piattaforma di pagamento può essere utilizzata esclusivamente sugli smartphone certificati da Google, cosa che i più recenti modelli di Huawei non sono. Ma la compagnia sta via via provvedendo a sviluppare soluzioni alternative ad app e servizi Google che non può più utilizzare. Ecco, quindi, che la posto di Google Pay arriva la partnership con Curve, il servizio di pagamento con cui Huawei potrà adesso sopperire ufficialmente a tale mancanza.

Con Curve l'assenza di Google Pay dagli smartphone Huawei non è più un problema

La partnership fra Huawei e Curve permetterà a tutti coloro che hanno uno smartphone che non può utilizzare Google Pay di poter comunque usare lo smartphone per i pagamenti mobile via NFC. Per chi non lo conoscesse, Curve è una piattaforma che permette di avere una carta di pagamento fisica, senza alcun conto bancario associato ma a cui associare le proprie carte di credito e debito. Così facendo, potrete associare le carte che preferite a quella di Curve, dopodiché usarla per pagare usando lo smartphone a tutti i POS contactless. Inoltre, la carta Curve può essere utilizzata anche per pagare su qualsiasi store online.

Per promuovere questa collaborazione, per i primi 30 giorni di utilizzo Huawei offre il 5% di cashback sugli acquisti sul proprio store e la stessa Curve l'1% di cashback da tutti gli acquisti. Ci sono anche cashback più sostanziosi su determinati servizi, come il 30% su UberEats e fino al 20% per JustEat, Nike, Amazon, Uber e altri.

Ovviamente sarà necessario che vi registriate al servizio Curve: utilizzando il nostro link, otterrete 5€ da spendere dove volete. Il servizio è gratuito e potete utilizzarlo anche in altri contesti: per esempio, è utile per pagare anche con la smartband.

Registrati su Curve

Se avete uno smartphone Huawei con Huawei Mobile Services anziché servizi Google, quindi, potete scaricare l'app Curve direttamente dall'AppGallery:

Scarica Curve da Huawei AppGallery

L'app di Curve è utile anche per tutta una serie di funzionalità: sapere in quali categorie di prodotti spendiamo quali cifre, cambiare carta su cui addebitare anche dopo l'acquisto e altro ancora.

